自由廣場》各地農會的黑金難題

◎ 韭菜

農會是台灣目前據點、家數、會員最多、功能最強大、歷史最悠久的公益性社團法人，政府特許它經營金融業務，旨在協助政府發展農業，謀求農民最大福利，這是它存在的合法性及正當性基礎，並為農民代言人，常扮演政府面對產銷失衡時重要角色，功能更勝擁有公權力卻制度僵化的地方公所。

農會法規定，會員代表、理監事、理事長常務監事需三階段選舉產出，並由理事會聘任總幹事，外界常有指責農會為黑金毒瘤、選擇性服務農民等不同聲音；究其因乃不成熟的選民素養及鄉愿老化的會員結構，認為「買票是福利，誰當我不管」、「農民未必是會員、理監事未必是農民的假農民充斥現象」、「登記前買票」、「幽靈會員及幽靈候選人」、「理監事學經歷不足」、「候選人資格審查制度形同虛設」、「考核總幹事權責主管機關與理事會互相衝突」「會員無法直選」等選舉亂象，導致農會民主扭曲，而檢調蒐證困難、不想成為政治打手，致查察無力，三階段暴力買票介入事件時有所聞，買票金額令人咋舌，黑金非法選舉手段被認為是贏得勝選「本事」，遂各自發揮，不難想像，黑金利用民主程序進入農會理監事會等決策核心，農會面對的將是萬劫不復的「金融犯罪、五鬼搬運、掏空農會」及威嚇強制員工配合違法等毒樹毒果因果定律發威，服務農友勢必淪為空談，筆者認為這是選舉制度問題，但積極教育農民或檢調查察遙遙無期，只能先從法制面消極修正。

請繼續往下閱讀...

反黑金已是社會共識；常見報載農會選舉時黑金介入，打著有競爭才有進步口號參加競選，背地裡紅包不收就拿出槍枝，使出暴力恐嚇手段威逼利誘善良農民代表、理監事支持，這種敬酒不吃吃罰酒的三階段違法行為層出不窮，且面對貪婪、恐懼人性相當有效，屢屢成功催出九成以上投票率，競選時檢警調亦再三告知各陣營，若受暴力脅迫或買票情事要即時反應，顯見黑金介入農會選舉之嚴重性，成功破獲的案件更是冰山一角，廣大農民權益受損對比大喊更生人權、違法違憲等放任主義，聽來倒因為果、極其諷刺，殊不知法律是為了人民而存在，過份保護犯罪才是真正違反比例原則。

為強化防杜黑金介入選舉，具正面作用推出的公職人員選罷法修正案，立法院已三讀通過，充分符合人民期待，併成立農業部同時；為健全農會發展、淨化農會選風、照顧農民長遠計，應打鐵趁熱，比照選罷法修法精神，將黑金槍毒排除在農會之外，總統大選後二○二五年的農會選舉即將黑金登場，政府這次在立院送肉粽化煞同時，應避免修法後黑金政客邪煞外溢到農會抓交替，要全面防堵「鄭太吉們」進入農會，否則煞氣只會續存在農會，暗夜悲劇一再上演，政府及立院諸公應重視弱勢農民權益，趕快一錘定音、共創三贏。

（作者是社會觀察者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法