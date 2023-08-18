自由廣場》開放中國團客的政治操作

◎ 陳永昌

中國官方解禁赴美日韓旅遊團，累計開放一百卅八個國家或地區，獨獨排除台灣，反對陣營於是政治操弄、倒果為因，指責民進黨政府不願先釋善意，聲稱應先單向開放台灣團客赴中國旅遊，部分旅行業者更隨之起舞，企圖發動抗爭。

兩岸旅遊互動往來，從台灣角度來看，牽涉兩方，一是組團去中國旅遊的台灣旅行業者，二是接待中國團客的本地旅行業者與旅宿餐飲業者，無論是從業人數或經濟產值，後者影響層面比前者更大更廣，片面開放前者赴中，只會因小失大。

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台灣政府守住兩岸對等立場：只要中國答應中國團客來台，台灣馬上同步開放台灣團客赴中旅遊。北京當局堅持要台灣早一步開放團客赴中旅遊，旨在突顯中尊台卑的心態，倘若台灣先單向開放，正好淪落任由中國擺佈的陷阱。

中國觀光團不能來台，責任不在台灣，就算台灣敞開大門歡迎，北京中還是不會放人，中共沒有信心讓人民來台體會台式民主洗禮，體驗活力充沛的自由與開放。歷年台灣總統大選前，北京當局都祭出嚴格管控措施，大幅縮減來台旅客人數，國民黨執政時期也不例外。

四年前的二○一九年七月卅一日，中國文化和旅遊部網站發佈公告，海峽兩岸旅遊交流協會（簡稱海旅會）「鑒於當前兩岸關係，決定自八月一日起暫停四十七個城市大陸居民赴台個人遊試點」，包括北京、上海、天津等四十七個開放自由行城市，全面暫停觀光客來台自由行簽證，這是中國史無前例限縮自由行旅客來台，因為往年都只阻擋團客。

八年前，二○一六年總統大選前，早從二○一五年下半年開始，即傳出中國各地以更換系統或欠缺乏紙張等荒誕理由，技術性拖延赴台灣旅行的簽證核發時間，製造來台門檻。投票日前整整一個月期間，更大砍來台旅客人數九成五，從航空公司限制機位，再升級要求各省市旅遊局直接刪減配額，想方設法不讓中國旅客在選舉熱季來台灣。

明明是北京自己心虛，對自家人民沒有信心，卻反用觀光客當籌碼，施壓台灣，牽制民進黨選情，這難道不是赤裸裸干涉台灣選舉？

台灣要不要先取消中國觀光團禁令，這根本是假議題，中國政府敢不敢讓中國人在台灣總統大選期間來台旅遊，才是問題的關鍵！

（作者是企業專業經理人）

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