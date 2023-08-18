副總統賴清德會見巴拉圭準總統貝尼亞，貝尼亞則熱情獻上擁抱。（總統府提供）

副總統賴清德出訪邦交國巴拉圭並過境美國，這是代表台灣政府與人民，親向巴國新任總統貝尼亞傳達兩國友好，持續深化既有的六十六年邦誼。停留美國期間，則與美方、僑界人士穩健互動，這讓台美合作與互信關係更進一步。最重要是，面對北京無端叫囂，並以各種脅迫手段，加大力道對台進行介選，向民主國家叫陣，意圖打壓賴清德此次出訪的外交成績。我們則展現負責的區域夥伴角色，與美國聯手管控這威權風險、阻卻恫嚇，防範中共藉機擴大生事。

賴清德上週六啟程，解放軍即宣布同日實施東海演習。八月是共軍例行性軍演的時間，但刻意選擇時機，具明顯政治針對性。去年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後中共發動圍台軍演，今年四月蔡總統在美會晤眾議院議長麥卡錫後進行「聯合利劍」軍演，武嚇模式是北京慣用的宣洩手段。此外，中共策動台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」發聲明「譴責」出訪，旗下廈門、昆山、南寧等地方性的台商協會也首度分別聲明，製造「共同心聲」的假象。但從用字遣詞以及語法，例如批賴是「過境竄美」、「倚美謀獨」，則被抓包是台辦系統操作、代筆。中國商務部也宣布從本週起對自台灣進口的特定塑化產品課徵反傾銷關稅，亦被質疑是把貿易關係當成政治工具。北京諸多牽拖與脅迫，沒有任何正當性，更自證為麻煩製造者。

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除了公然恐嚇，賴副總統在美國的行程，也受到親共紅色僑團以及當地幫派份子滋擾。據台美雙方安全單位情資，在北京訓令下，中國駐紐約、舊金山兩總領事館籌劃、指揮有組織的抗議活動。今年四月間蔡英文總統過境美國，就已發生過這些被動員走路工事件，當時的主謀份子事後被揭穿為中共海外警察局幹部而遭美方逮捕。這次則重施故技。中共還另透過中媒的海外公司，與巴拉圭當地媒體簽訂短約，刊登「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」等內容，試圖帶風向，再由中共官媒向外發送，擴大造謠效果。而在賴清德要結束巴拉圭訪問，網路上出現「賴簽署議事錄金援巴拉圭」、「台灣巴拉圭科技大學是空殼學校」等文章，經可疑帳號在短時間內於多個網路社群平台及社團上散布。賴這次訪巴拉圭任務是出席新任總統就職典禮，期間未與巴國政府簽署任何文件，網路所傳是假訊息，使用的文件圖片、簽名等皆屬偽造，我們國安部門認定這是典型境外、境內相互協力的假訊息操作。

台灣正逢總統大選，身兼執政黨總統參選人的賴清德副總統出訪，在朝野競爭態勢下，中共則趁機分化與介選。北京打擊賴的出訪，表面是助攻其他總統參選人，實際卻是壓縮我們的外交空間。巴拉圭是我們在南美洲唯一邦交據點，蔡總統在賴出發前交付深化邦誼重責，朝野對外應團結一致，捍衛共同的國家利益。對於愈來愈緊密的台美關係，我們亦期待雙方高層往來能正常化，這同樣符合全民利益。但我們看到，部分在野人士附和中共，製造「疑賴論」，攻訐被美方冷對，散播不信任訊息。實際則是破壞兩國互動，形同另類「疑美論」。例如美國在台協會主席羅森柏格因家人婚禮未在紐約接機賴清德，在野大作文章，指責遭美「降格」。而這立遭羅森柏格發文打臉，並在賴返程於舊金山接機。台美面對中共頻頻製造的假訊息，還要隨時因應內部協力者的擴散，有如兩面作戰。

中國對外挑釁，台灣是突破第一島鏈的最關鍵據點，而要實質併台，必須切斷台美的緊密連結。中國駐美大使謝鋒說，當務之急是堅決擋住「賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛」。所以，北京對賴清德出訪，是窮盡手段破壞台美合作為目標，包括作勢武嚇、逼迫台商表態、經濟脅迫，乃至策動滋擾與抹黑，用力之深，顯示北京深感芒刺在背。部分在野人士搞不清楚狀況，自以為可從中獲利而甘為驅策，結果反而是助攻北京。賴副總統出訪，把北京的醜陋意圖照得更清晰。中共是破壞和平現狀的最大公敵，台美緊密合作，不讓中共尋釁，包括美國航空母艦雷根號打擊群部署在台灣東部外海，緊接登場的美日韓領袖峰會，亦把台海和平視為核心議題。民主陣營團結以對，正是為了堅決擋住「中共這頭正向民主世界衝來的灰犀牛」。

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