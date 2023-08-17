自由廣場》讓寶可夢卡牌與學習相遇

◎ 洪振唐

近日寶可夢卡牌世界錦標賽於橫濱落幕，台灣兒童組選手顏紹同奪得世界冠軍，令許多台灣卡牌玩家與寶可夢的粉絲相當振奮。

但一片慶賀之餘，卻有部份人認為「遊戲冠軍對於升大學」毫無助益，甚至質疑「這年頭什麼都有冠軍」，引起正反討論。

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筆者身為寶可夢卡牌玩家與中學教師，有鑑於這次的冠軍經驗可能會在臺灣颳起一股卡牌旋風，原提供家長們一些看法。

首先，實際走訪比賽賽場，就會目睹孩子們比賽時思考得很快，甚至能組織出一套嚴謹的戰術。由於卡牌牽涉到閱讀與傷害計算等複雜的流程，故玩得好的小孩其「語文智能」和「數學邏輯智能」絕對不會差。

其次，能以正當手法與合理戰術贏得比賽的小孩，其理解力、觀察力、決斷力都會有一定水準；面對落後情況還須展現抗壓力，以紹同在這次冠亞賽的經驗為例，第二場對局就展現其面對不利局面時突破困境的能力。這些能力筆者認為都是長期以來台灣教育現場倡導的「帶得走的能力」，不論小孩未來是否投入遊戲，都會需要這些能力進行遷移。

最後，如何讓這項遊戲與小孩的學業相輔相成。前段提到的「語文智能」與國文科現階段的強調「素養導向」考題有高度的契合度，而「數學邏輯智能」除直接對應到數學科，也能套用到各學科之運用。

故筆者認為面對中小學生的孩子構築牌組時，父母可以發揮「求知者」的角色，讓孩子向父母介紹牌組運作的方式、獎賞卡拿取的策略、執行上可能有的危機等內容。為了讓可能不是玩家的父母理解，孩子還需要訓練組織句法、查找原本不會的國字注音（例如傷害水「泵」之讀音）。如果父母是初階玩家，也可利用官方販售的初階牌組與孩子對戰，檢視其是否達成預想的戰術及傷害計算的正確性，無疑是直接訓練了國語與數學兩項科目。

遊戲能否直接幫助到人生很難說，但若能透過遊戲提升學習則是一件快樂的事。

（作者是中學教師）

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