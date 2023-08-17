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自由廣場》「鬼月」觀念害慘社會

2023/08/17 05:30

◎ 林基興

每年農曆七月，各方命理斷言紛紛出籠，甚麼深夜十一點鬼門開囉、農曆七月磁場較亂囉，不一而足。鬼月的觀念操縱多少無知者。

旅美著名宗教學教授傅偉勳，在其《死亡的尊嚴與生命的尊嚴》中提到「母親時常提到佛教地獄的可怕鏡頭…每每聽到這些，年幼無知的我就開始害怕起來，到了深夜常作惡夢，一批魔鬼在樓閣走廊追趕著我，發現走投無路之時，夢就醒了。」命理專家可知自己缺乏科學根據之論，傷害多少眾生的心靈？

命理專家隨便說說，就可擺佈蔬果農的命運，例如，鳳梨台語諧音「旺來」會招致好兄弟上門，但同時又傳鳳梨寓意好運旺旺。類似地，鬼月影響其他商業活動，包括較少開業與建設。

有鬼就需出動神保佑，結果導致三項嚴重後果，首先，有超自然力就有騙局，作奸犯科者巧立名目「淨身驅邪」、「交配解毒」等，讓信徒人財兩失，造成社會悲劇。

其次，產生空污與暖化，諸如「燒王船」送瘟神、「王船祭」燒活雞鴨等祭品。焚燒金銀紙污染空氣與增加垃圾。

第三，浪費電力。例如文昌燈、事業光明燈、發財燈等創意吸金，為台灣廟宇的重要收入。例如，台北龍山寺開放點光明燈前，用椅子占位繞寺數圈，更出現「排隊黃牛」；龍山寺分大小燈不同價格，民眾搶大燈，認為燈大才有效。一般寺廟點光明燈收費依位置出現價差，因愈接近神明愈得保佑，收費愈高。鹿港鎮公所管理的文武廟，則有抗漲專區，說神明慈悲，看心意不論錢多寡。至於墮胎嬰靈解冤燈等，在在顯示國人創意十足。因為點燈者多，廟祝還要向台電要求增加配電。

台北馬偕精神科有醫師指出，每到鬼月，怕鬼的病人就會大增。繪聲繪影的媒體靈異報導，也造就社會恐慌。我國何時可擺脫命理專家的掌控？讓人心正常化？連帶減少污染與浪費資源？

（作者是大學教授）

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