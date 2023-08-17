自由廣場》涉貪的高虹安能安全過關？

◎ 張國財

高虹安角逐新竹市長期間，詐領助理費案已爆發；資策會任職期間（未申請，遑論獲准不獲准？是留職留薪還是留職停薪？），長期逗留美國辛辛那提大學攻讀博士學位的特權違法情事，也鬧得沸沸揚揚。

高虹安順利入主新竹市府後，最常登上新聞版面的，不是丟出什麼偉大的建設計畫，或預告籌辦啥精彩活動，而是把新竹市長當新竹市偵探社社長玩，有事沒事就跑到新竹市棒球場東挖西挖，試圖「挖掘」出該球場的弊端，不務正業莫此為甚！

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說真的，懷疑前朝有弊端，直接送檢調查個一清二楚、水落石出的，不就得了？市長一次又一次，御駕親征新竹市棒球場挖掘、蒐證、檢驗、分析，是不信任新竹市檢調人員的能力嗎？

當然，明眼人都知道，高市長其實是要新竹市民，記得前市長「有」留下棒球場的爛攤子，從而忘記現任市長有助理費案纏身！

乖乖，都什麼時代了，還在玩圍魏救趙、轉移焦點的把戲？高虹安市長就算證明新竹市棒球場有問題，就能由此反證高虹安立委的詐領助理費案沒有問題嗎？真是豈有此理！至於資策會未申請或報備獲准而長期在美國讀博士學位是合法的？這又是什麼神邏輯？

可喜北檢歷經八個多月偵辦，於十四日起訴高虹安。在給北檢掌聲之餘，國人下一步關心的想必是─同樣詐領助理費，同樣被北檢檢察官認定「犯後態度不佳」：前台北市市議員童仲彥，最終遭高院以詐領補助款五萬餘元，判三年十個月定讞，正坐監服刑；則知法犯法的高虹安立委，詐領助理費「只有」四十六萬（郭台銘語），應該判幾年才符合柯文哲的比例原則？

北檢起訴高虹安市長，固然耳目一新，美中不足的是，高虹安在半公半私的資策會期間，未正式申請核准，就長期逗留美國辛辛那提大學攻讀博士學位一事，背後不管是高虹安隻手遮天、欺瞞上司得逞，還是資策會當年的長官變相縱容而有以致之，其為前無往例、後無來者的破壞體制之違法特權行為，迨無疑問；這部分，北檢以罪證不足而予以不起訴，恐有加油的空間！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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