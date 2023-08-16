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自由廣場》全國唯一無法可管─新北市營業場所衛生亮紅燈

2023/08/16 05:30

◎ 施文儀

日前國內發生俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，依新北市政府衛生局疫情調查研判，死者發病前曾至新北市某室內親水設施游憩，是較可能的風險。除已現場檢查並採檢送驗外，也暫依《傳染病防治法》要求業者預防性停業清消。

看似按部就班的處理程序，實則隱藏著令人無法忍受的行政怠惰。話說一九九八年「精省」後，原由台灣省政府衛生處依《台灣省營業衛生管理規則》督導台灣省各縣市執行營業衛生之業務，改由中央衛生署負責督導，因業務內容主要是旅館業、理髮美髮美容業、浴室業、娛樂業、游泳業、電影片映演業等從業人員及場所衛生，而衛生屬性主要為生物性感染防制為主，故由當時甫成立的「疾管局」接手。

營業衛生係除食品衛生外，與國民健康最息息相關的「地方型業務」，且營業場所尚有諸多如消防、安全、建築、營業管理等縣市政府管理項目，且各縣市營業生態不同，所需法規也不同，故在與台灣省各縣市政府充分溝通後，於二○○五年四月廢止中央訂定的《台灣省營業衛生管理規則》，將這攸關國民健康的第一線權責，由縣市政府自行依地方自治原則制定《○○縣市營業衛生管理自治條例》並執行之。

經查，當年台灣省已有台南市、台中市、桃園市及新北市改制為直轄市，這四都，除了新北市外，另三都於二○一二—二○一六年分別訂定實施，未升格的縣市及非屬台灣省的北、高兩市、金門、連江也都早巳訂定，只有新北市成為全國唯一未訂自治條例，新北市的營業場所在無任何政府監督管理及標準、人員訓練、考核下，成為台灣營棠衛生「化外之地」。

新北市自二○一○年改制為直轄市，為何至今仍不訂定？而在二○○五年後的台北縣時期也沒訂定，直到二○二○年十二月才看到市議會曾審查該自治條例草案，但是至今仍未公佈，難道是有部分條文與某些業者有利害衝突致府會沒有共識？

本次疑因游泳染「食腦變形蟲」致死事件，初步檢查已發現餘氯不足，未達其他縣市所訂標準，其相關管理令專家直搖頭，因此是否能於該泳池中找到病原蟲已非必要，新北市府自應依「法」處罰，但卻無法可管。

新北市十九年來「無法」可保障市民健康，新北市議會也長期容忍，市民在渾然不知身陷健康風險。為防傷害擴大暨市民恐慌，又正值暑假旅遊游泳旺季，新北市議會應立即要求侯友宜市長停止競選活動，立即審查自治條例，要求衛生局全面稽查轄內所有泳池衛生，本案無「法」可管，另請法務局另尋補救。

並非有「法」就能保證不會發生這類事件，但有法規加上認真執法才能保護市民健康。侯友宜在新北市已任八年副市長、四年市長，未好好做營業衛生，責無旁貸。

（作者是前疾病管制局副局長）

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