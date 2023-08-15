晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》賴清德登《彭博》封面人物 彰顯台灣是世界頭條

2023/08/15 05:30

◎ 林逸民

副總統賴清德十二日率團出訪，先過境美國，再前往友邦巴拉圭參加新任總統就職典禮，同時，《彭博商業週刊》於十一日預告，賴清德將成為下一期的封面人物。

《彭博社》是美國重要財經產業媒體，副總統賴清德登上封面，不僅再度彰顯台灣當前的國際地位，台灣議題已經成為全球媒體最關心的「世界頭條」，特別是登上財經媒體封面，顯示美國產業界、金融界對台灣的重視程度，在整個產業脈絡的關注下，美國只會更加重視台灣，國內有心人的「疑美論」不攻自破。

「疑美論」破產後，有心人改打「疑賴論」，從各種小細節見縫插針，想要塑造美國不支持賴清德的假象，包括聲稱美國在台協會主席蘿菈.羅森柏格未親自接機，指派執行理事藍鶯代為接機，是接待降格，暗指羅森伯格不願意見賴清德。

其實，羅森伯格在賴清德副總統當晚於紐約的大型僑宴時，以四分鐘預錄影片致詞，特別說明她因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席，羅森伯格還特別於社群媒體向賴清德副總統打招呼，期待「舊金山見面」，因為十六日賴清德副總統返程時將過境舊金山，也就是說，羅森伯格將在舊金山接機。

想用羅森伯格炒作「疑賴論」可說相當荒謬，羅森伯格對賴清德副總統的支持與友誼，從她前次訪台行程就表露無遺，當時羅森伯格特別安排前往賴清德副總統執政代表縣市台南，由賴清德為導遊，帶著羅森伯格遍嚐台南小吃，這象徵性濃厚的行程，早已說明了美國對賴清德的態度。

更有人炒作過境地點，賴清德副總統提出希望有朝一日台灣總統能「走入白宮」，是闡述台灣人民主體意志的悲願，「疑賴論」者卻以此炒作，聲稱賴清德沒有過境華府，而是過境紐約，就是因為「走入白宮」論驚嚇到美國，導致遭到「降級」警告。

這種說法更是貽笑大方，因為蔡英文總統三月出訪過境美國時，去程也一樣是過境紐約，回程過境洛杉磯，此次賴清德副總統去程同樣過境紐約，回程過境舊金山，與蔡英文總統的過境地點相當，受到總統級相當的待遇，如何稱為「降級」呢？

恰好相反，「走入白宮」論之後，賴清德副總統過境美國，地點仍然維持總統級，顯示美國默許、支持賴清德為台灣人發聲。疑美、疑賴，都是妄言，真正的事實，是美國支持賴清德爭取台灣國家地位的正常化，台灣人也應對自己，對賴清德，對美國更有信心。

（作者為福和會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書