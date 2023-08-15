自由廣場》賴清德登《彭博》封面人物 彰顯台灣是世界頭條

◎ 林逸民

副總統賴清德十二日率團出訪，先過境美國，再前往友邦巴拉圭參加新任總統就職典禮，同時，《彭博商業週刊》於十一日預告，賴清德將成為下一期的封面人物。

《彭博社》是美國重要財經產業媒體，副總統賴清德登上封面，不僅再度彰顯台灣當前的國際地位，台灣議題已經成為全球媒體最關心的「世界頭條」，特別是登上財經媒體封面，顯示美國產業界、金融界對台灣的重視程度，在整個產業脈絡的關注下，美國只會更加重視台灣，國內有心人的「疑美論」不攻自破。

請繼續往下閱讀...

「疑美論」破產後，有心人改打「疑賴論」，從各種小細節見縫插針，想要塑造美國不支持賴清德的假象，包括聲稱美國在台協會主席蘿菈.羅森柏格未親自接機，指派執行理事藍鶯代為接機，是接待降格，暗指羅森伯格不願意見賴清德。

其實，羅森伯格在賴清德副總統當晚於紐約的大型僑宴時，以四分鐘預錄影片致詞，特別說明她因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席，羅森伯格還特別於社群媒體向賴清德副總統打招呼，期待「舊金山見面」，因為十六日賴清德副總統返程時將過境舊金山，也就是說，羅森伯格將在舊金山接機。

想用羅森伯格炒作「疑賴論」可說相當荒謬，羅森伯格對賴清德副總統的支持與友誼，從她前次訪台行程就表露無遺，當時羅森伯格特別安排前往賴清德副總統執政代表縣市台南，由賴清德為導遊，帶著羅森伯格遍嚐台南小吃，這象徵性濃厚的行程，早已說明了美國對賴清德的態度。

更有人炒作過境地點，賴清德副總統提出希望有朝一日台灣總統能「走入白宮」，是闡述台灣人民主體意志的悲願，「疑賴論」者卻以此炒作，聲稱賴清德沒有過境華府，而是過境紐約，就是因為「走入白宮」論驚嚇到美國，導致遭到「降級」警告。

這種說法更是貽笑大方，因為蔡英文總統三月出訪過境美國時，去程也一樣是過境紐約，回程過境洛杉磯，此次賴清德副總統去程同樣過境紐約，回程過境舊金山，與蔡英文總統的過境地點相當，受到總統級相當的待遇，如何稱為「降級」呢？

恰好相反，「走入白宮」論之後，賴清德副總統過境美國，地點仍然維持總統級，顯示美國默許、支持賴清德為台灣人發聲。疑美、疑賴，都是妄言，真正的事實，是美國支持賴清德爭取台灣國家地位的正常化，台灣人也應對自己，對賴清德，對美國更有信心。

（作者為福和會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法