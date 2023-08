自由廣場》解放軍東海軍演的真實目的

◎ 呂禮詩

副總統賴清德擔任總統特使,率團出訪巴拉圭,啟程前,浙江海事局突然發布航行警告,於出訪當日中午起至十四日下午止,在東海進行軍事演習。此次軍演是例行性或是針對性的起手式,其背後的真實目的,實有釐清之必要。

歷年解放軍在黃海、東海及南海進行規模大小不一的軍事演習,其航行警告概分為軍事演習、軍事訓練、實彈射擊及軍事射擊訓練等四種,然解放軍隱諱操演的實際內容,故難以透過文字敘述一窺堂奧,只能經由航行警告中的演練時間、地點與範圍,研判演訓的真實狀況。

從航行警告發布的內容看來,演習始於副總統動身前且橫跨週休假期,與二○二○年起的例行性演練樣態不同,看來針對性極強;若參照演習區域,位於舟山市以東一百二十一公里公海的七十海浬長、三十海浬寬所合圍的七二一五平方公里操演區,較二○二○年迄今的各年度操演區更為偏北,距離台灣最北端的富貴角尚有四百八十公里之遙,指稱為環台軍演的起手式,似過度推論。

然而從其操演區較以往更向外移,但與日本沖繩島及奄美大島保持較遠距離,且位於五十至一百公尺等深線、平均水深超過六十公尺;操演區北移後鄰近東部戰區大榭島及象山港潛艦基地、部署BZK-005的杭州灣岱山機場及TB-001浙江東陽無人機機場;綜合近中遠日、大陸棚水深、毗連潛艦及無人機基地等因素,顯現解放軍進行無人機協同偵潛的可能性。

根據《環球時報》二○二○年七月的報導,「彩虹五號」(CH-5)無人機完成了「海洋應用型」的功能驗證;去年珠海航展中靜態展示的彩虹五號「海洋應用型」除了原有的光電感測器、合成孔徑雷達外,機翼下尚能掛載聲納浮標(Sonobuoy)。以其原有的中高度長滯空(Medium Altitude Long Endurance, MALE)設計,未來不但能成為運八反潛機的忠誠僚機(loyal wingman),亦可透過衛星交鏈執行視距外(beyond line of sight, BLOS)偵潛,甚而具備執行「偵攻一體」(sensor to shooter)的能力。

由以上地理位置、操演內容及水下環境及敵情研判可知,副總統出訪時解放軍於東海實施的軍演並不具有針對性。

回顧解放軍於去年八月的環台軍演及今年四月的「聯合利劍」演習前,雖然政治信號很明確,但軍事徵候卻佷微弱;也就是解放軍藉平時執行台灣周邊海空域的「戰備警巡」,已將能夠發動類似於「閃擊戰」(Blitzkrieg)的「冷啟動」(Cold Start)兵力部署於東部戰區。美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)中國海事研究所(CMSI)於今年三月所出版的《超越首戰:克服對台灣的長期封鎖》(Beyond the First Battle: Overcoming a Protracted Blockade of Taiwan)報告,亦對此種可能的強制措施,提出了警告。

(作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生)

