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自由廣場》解放軍東海軍演的真實目的

2023/08/15 05:30

◎ 呂禮詩

副總統賴清德擔任總統特使，率團出訪巴拉圭，啟程前，浙江海事局突然發布航行警告，於出訪當日中午起至十四日下午止，在東海進行軍事演習。此次軍演是例行性或是針對性的起手式，其背後的真實目的，實有釐清之必要。

歷年解放軍在黃海、東海及南海進行規模大小不一的軍事演習，其航行警告概分為軍事演習、軍事訓練、實彈射擊及軍事射擊訓練等四種，然解放軍隱諱操演的實際內容，故難以透過文字敘述一窺堂奧，只能經由航行警告中的演練時間、地點與範圍，研判演訓的真實狀況。

從航行警告發布的內容看來，演習始於副總統動身前且橫跨週休假期，與二○二○年起的例行性演練樣態不同，看來針對性極強；若參照演習區域，位於舟山市以東一百二十一公里公海的七十海浬長、三十海浬寬所合圍的七二一五平方公里操演區，較二○二○年迄今的各年度操演區更為偏北，距離台灣最北端的富貴角尚有四百八十公里之遙，指稱為環台軍演的起手式，似過度推論。

然而從其操演區較以往更向外移，但與日本沖繩島及奄美大島保持較遠距離，且位於五十至一百公尺等深線、平均水深超過六十公尺；操演區北移後鄰近東部戰區大榭島及象山港潛艦基地、部署BZK-005的杭州灣岱山機場及TB-001浙江東陽無人機機場；綜合近中遠日、大陸棚水深、毗連潛艦及無人機基地等因素，顯現解放軍進行無人機協同偵潛的可能性。

根據《環球時報》二○二○年七月的報導，「彩虹五號」（CH-5）無人機完成了「海洋應用型」的功能驗證；去年珠海航展中靜態展示的彩虹五號「海洋應用型」除了原有的光電感測器、合成孔徑雷達外，機翼下尚能掛載聲納浮標（Sonobuoy）。以其原有的中高度長滯空（Medium Altitude Long Endurance, MALE）設計，未來不但能成為運八反潛機的忠誠僚機（loyal wingman），亦可透過衛星交鏈執行視距外（beyond line of sight, BLOS）偵潛，甚而具備執行「偵攻一體」（sensor to shooter）的能力。

由以上地理位置、操演內容及水下環境及敵情研判可知，副總統出訪時解放軍於東海實施的軍演並不具有針對性。

回顧解放軍於去年八月的環台軍演及今年四月的「聯合利劍」演習前，雖然政治信號很明確，但軍事徵候卻佷微弱；也就是解放軍藉平時執行台灣周邊海空域的「戰備警巡」，已將能夠發動類似於「閃擊戰」（Blitzkrieg）的「冷啟動」（Cold Start）兵力部署於東部戰區。美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（CMSI）於今年三月所出版的《超越首戰：克服對台灣的長期封鎖》（Beyond the First Battle: Overcoming a Protracted Blockade of Taiwan）報告，亦對此種可能的強制措施，提出了警告。

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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