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自由廣場》跟野蠻惡霸談「和平」？

2023/08/14 05:30

◎ 張世賢

副總統賴清德針對紅藍陣營呼應中共散佈所謂「上戰場」的恐嚇言論，特別列舉老輩親歷但青年可能不詳的史實：台灣出現民進黨之前，對岸就已先後發動過金門古寧頭戰役、一江山、大陳島戰役及慘烈的八二三砲戰。加上一九九六年壓制台灣總統直選的飛彈擾射，鐵一般的史實早就明告世人：台灣人要不要「上戰場」，和民進黨有沒有執政無關！

中共要奪取台灣乃一貫政策，毫無商量餘地，你能和它談出怎樣的「和平」？百年前搞農運起家的中共，從骨子裡就瞧不起貪汙腐敗的國民黨，被它收買投降者多下場悽慘，「和談」結果也都吃虧上當，國民黨走向敗亡，被趕到台灣。目前競逐總統大位的「非綠」人士，妄想和中共商談即可安享和平，實乃自欺欺人，對方必定竊笑暗爽。

中共想佔有台灣，更因稱霸需要，近年來擁有經貿實力和現代化武器後，感覺足以和列強分庭抗禮了，自大得想爭霸世界。藉「一帶一路」連結多國的經濟紐帶，賄賂手段掌控國際組織，在岩礁填海造陸以延伸南海疆域，戰狼四出向民主陣營挑釁，毫不隱藏爭霸世界的野心。這幾年更以大批軍機船艦進逼騷擾台灣本島，還公然恐嚇「留島不留人」，無非不是想占有台灣這個擴張基地。請問，能和這類野蠻的惡霸談出怎樣的「和平」？

中共的喉舌媒體警告台灣人民，明年大選是「戰爭與和平的抉擇」，就是要我們「心平氣和地交出台灣，否則台灣就會淪為戰場」。發表「金門和平宣言」的郭董，難道不清楚中共赤裸裸的意圖嗎？積極配合它恐嚇台灣人「票投民進黨，青年上戰場」的馬英九們，不是Bumbler（笨伯）再加一級嗎？

相信多數台灣人民沒那麼愚笨好騙，必知匪徒槍口下的「和平」就是「投降」，只有壯大自己，並聯合世界民主陣營，讓匪徒不敢輕舉妄動，才有真正的和平可言。

（作者是故宮退休研究員）

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