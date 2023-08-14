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自由廣場》護師荒年年有 今年特別荒

2023/08/14 05:30

◎ 李碧娥

台灣今年護師荒特別嚴重，推論是疫情期間護理系學生沒有至醫院實習，在實驗室或透過線上教學取代實習，沒有實際臨床經驗，導致這波畢業生踏入醫院，礙於實作經驗不足無法承接照護工作，適應不良逐漸離開護理職場。

護理教育學制多元，從技職的五專、二技、四技，一般大學學士班，學生入學標準相差甚遠，例如國中畢業進入護專的學生，跟高中畢業進入普通大學的學生，在邏輯數理、語言與思辨能力，都有差異，入職場後的職能也會不同。例如：技職體系畢業生臨床照護技能比較好，一般大學在邏輯思維與判斷力具優勢。

大部分大學護理教師，早期由高教體系畢業之護理師轉任，逐漸技職大學畢業之護理師，慢慢轉任成護理系教師。大部分護理教師沒有受過正統教育訓練，以臨床知識與技能培育學生。筆者覺得護理教師養成，除臨床實務經驗外，也需強化多元化教育能力，以利培育有理念與韌性的臨床護理師。

筆者發現，國家掌管醫療與教育部門間之策略，彼此融通卻受評論。近期，當大量護理師從醫院離開，教育部門以增加開設護理系等方式，試圖增加畢業學生人數。然而，護理系科培養學生人數足夠，考上護理師證照後，實際到臨床工作者只有六成或更少，今年更創新低。

身為護理教育從業者，看到社群媒體的諸多評論，常覺得心痛與不安。提供幾個想法供參考：

一、護理教育學制簡化與性別平衡。科技大學學生名額可擴大，一般大學名額則維持。技職教育可用來培養臨床護理師，普通大學則培養未來師資，以學、碩、博一貫學制，培育多元具有前瞻觀念之護理教師，並鼓勵更多男性加入。

二、醫療體系宜晉用護理背景副院長，協助具體改善護理人力。護理師加薪議題延宕多年，需有加速解決之道。重要的是培養優質與勝任的護理師，才能夠讓醫院願意投注更多資源於護理人力。

三、護理人力問題迫在眉睫，相同議題在各護理專業團體重複討論。專業團體須成為共同認定，可以為社會培育優質護理師而努力之基地。期待集眾人之力，可以有效解決護理師流失或短缺問題。

（作者為高雄醫學大學護理學院院長）

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