自由廣場》台灣絕對不只是西柏林！

◎ 吳哲文

近日駐法代表吳志中接受媒體專訪，吳代表認為，「台灣局勢一如冷戰時代的西柏林，相信在世界各國注目下，引進世界各國的力量，台海就能保持和平」，不過筆者認為說法不夠精準，有精進空間。

的確，冷戰時的西柏林，是美國為首的自由世界與蘇聯為首的共產集團交鋒的最前線之一，一九四八年蘇聯封鎖西柏林聯外道路、致使美國為首的西方盟軍出動大量運輸機維持西柏林物資供應，發生首次柏林危機，之後又因蘇聯屢次要求美英法三國軍隊撤出西柏林，而在一九五八年及一九六一年發生第二次及第三次柏林危機，並成為刺激東德政府建立柏林圍牆的因素之一。

請繼續往下閱讀...

但，西柏林終究與台灣不一樣，在簽訂雙邊四國條約、達成德國統一以前，西柏林是由美英法三國盟軍負責軍事佔領、而由西柏林市民所選出的市議會及市長進行民政統治，行政上比照西德國內制度、但西德仍未獲得其主權的特殊地區，並不具有自我防衛能力，物資供應也必須仰賴東德當局與盟國協商後所特准的陸空通道來維持。

而台灣雖仍有舊金山和約後的地位未定問題，需要正式建立國際法意義的主權國家，但台灣是世界第廿一大經濟體能夠透過國際貿易獲取不足的物資，以維持經濟體的正常運作，也有不受他國直接統屬、能夠維持自治的國家形制，並且有自我防衛的一定能力，而無需如同西柏林般完全仰賴他國軍隊保護，因此台灣絕對不只是西柏林。

另外，雖然台灣近年來持續強化與美日法等先進國之間的經濟及安全保障等共同利益紐帶，台海和平問題獲得到各國重視，近日連印度退役的陸海空三軍參謀長都連袂出席凱達格蘭論壇、討論遏阻中國犯意的可能機制與國際共識，但，只靠世界各國的注目，仍然無法遏阻中國的侵犯意圖，過去幾十年有太多案例能證明「光是各國注目仍然無法遏阻侵略」，越戰時的南越如此、波斯灣戰爭時的科威特如此，甚至稍後的南斯拉夫分裂及晚近的俄羅斯侵烏戰爭等也是如此。

要遏阻中國侵犯及以武力吞併台灣的意圖，仍需透過台灣自身與國際社會抗中意志的強化、從內部防諜到國際安保機制的整備、與他國武備的採購與應用，到各國軍隊精進人員訓練的水準與合作機制等方式，不僅讓台灣擁有自我防衛的能力，更在國際上形成足夠壓力，以迫使中國放棄其侵台意圖。

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法