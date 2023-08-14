自由廣場》中國僑民戳破中共抹黑伎倆

◎ 沈法秤

副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，中國馬上進行軍演恫嚇，甚至收買巴拉圭當地媒體，要來帶風向，還安排陳抗及發動網路攻擊，接連釋放醜化我國外交工作的假訊息，對國人進行認知作戰，企圖干擾賴清德出訪。但卑劣的手段與伎倆，真能瞞得過世人嗎？

當賴清德抵達紐約下榻的飯店外時，不僅有大批僑胞熱烈歡迎，還有一群流亡美國的中國僑民齊聚一起，歡迎賴到場，他們手中高舉中華民國與美國的國旗，高喊「不能讓台灣失去民主!」。一名中國僑民受訪時說：「我們不希望中國武統台灣，讓台灣人也失去自由、民主，台灣一定要注意，一定要堅持住，所以我們勇敢站出來支持台灣，支持台灣民主，反對武統台灣，支持賴清德！」。

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台灣有句俗諺說「雞卵密密也有縫」（比喻事情總會有破綻，不可能天衣無縫），中共縝密的大外宣及認知作戰，被一群來自中國且最瞭解中共的僑民，一針見血，戳破一貫的欺世謊言，也對台灣目前還對中共仍存有幻想的親中人士，當頭棒喝。

中國或許可收買媒體、進行軍事武力恫嚇，但無法扭曲及否定台灣已是一個主權獨立國家的事實，賴清德出訪，將讓國際社會了解台灣積極參與國際事務及維護印太和平穩定所做的努力，而從中國僑民所說出的肺腑之言，對照台灣內部親中人士不斷附和中國之抹黑行徑，極力想矮化、醜化自己國家的副元首出訪，毫無國家主權意識，只能讓人搖頭。

（作者為法務人員）

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