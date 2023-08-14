社論》台灣不在中客團開放名單上

中國近日公布第三波旅行團解禁國清單，包括日本、韓國、美國等國，台灣則不在名單中。其實，中國在五月十九日即已片面宣布開放台灣團客赴中旅遊，卻未放行中國觀光客來台，明顯是將觀光客當成經濟脅迫的一種惡毒手段，但我方部分業者反而希望政府可以釋出善意，先開放台灣旅客赴中旅遊，否則不排除將上街抗議。部分業者的反應模式顯然是︰一切兩岸的緊張、對恃，都是台灣對中國挑釁所致，只要政府向中國釋出善意，便可化解緊張局勢，兩岸「和平紅利」便會滾滾而來，讓台灣人民發大財。

跨境旅遊是一種自由市場的產物，多數國家在人民富裕後都會鼓勵民眾出國觀光，一方面增廣見聞，所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，用旅行來認知世界；一方面則是體驗各地不同的風情、文物與傳統，多一些文化與族群的了解與融合，促成一個和諧的世界。但中國卻反其道而行，赤裸裸地將觀光旅遊當成籌碼，而非根據民眾的好惡自由出國旅行。此次開放名單中有韓國，乃是中國自二○一六年實施「限韓令」以來，首度開放旅行團赴韓國觀光。二○一六年，中國反對南韓部署薩德反飛彈系統未果，乃將政治問題延伸至演藝圈，大幅度限制韓國藝人到中國舉辦演唱會、限制韓國電視劇的播放等，隔年，限韓令更擴大到禁止中國旅行團赴韓國觀光，導致韓國旅遊業陷入嚴重蕭條，掀起一片倒閉潮。而台灣則是另一個受害的典型案例。中國在親中的馬政府時期一度開放一年四百多萬人次中國觀光客來台，卻在蔡英文於二○一六年當選後，開始限縮中國觀光團來台，更在二○一九年全面禁止中客來台自由行，二○二○年也以疫情為由限制中生來台就讀大學，至今都尚未開放。由此可見，中國開放觀光團赴哪一個國家旅遊，都具有特定的政治目的，企圖以金錢利益誘使其他國家屈從所求。而中國人口達十四億，據國際貨幣基金組織（IMF）的資料顯示，新冠疫情暴發前，中國遊客是全球最大的旅遊消費群體，二○一九年的境外消費額達二五五○億美元。這個龐大客源對於以觀光為經濟發展重心的國家，確實具有致命吸引力，讓一些國家對其背後的圖謀視而不見，甚至任其予取予求。

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中國一貫將利益與認知戰結合，造成部分國人認知上的錯覺，以為中共製造的假象就是事實。因此，當中共開放中客團赴一三八個國家旅遊，卻沒有台灣時，部分業者就一味認定是政府作祟，不願釋出善意，才會引起中共激烈反彈，不願意開放中客來台。事實上，這種錯謬的思維模式也普遍存在於各行各業，尤其政治人物，他們的基本認知是兩岸本來可以相安無事，共享經濟合作與成長，卻因為民進黨意識形態治國，搞台獨，才招來共機、艦的擾台，使台灣成為地表上最危險的地方。說來可笑，全球旅遊業這幾年陷入困境，就是因為中國爆發了武漢肺炎，造成全球的旅遊停滯，但那些不滿政府的業者何曾譴責過中共隱瞞疫情，禍害全球？甚至明知兩岸旅遊要不要互相開放，主要障礙是中共藉此威脅台灣，並不是台灣開放中客來台，中共就會對等開放。這種「凡事都是台灣的錯」想法，是去年選舉的主要氛圍，導致交出最好防疫成績的蔡政府，受到缺口罩、擋疫苗，甚至「謀財害命」的指控，整個選情幾乎崩盤。而這種可怕的流言仍在這次總統大選中瀰漫，因而即使是中共不斷圍島軍演、軍機艦繞台擾台，除非接受投降式的九二共識，否則台海永無寧日，將會不斷受到中共的武力威脅。這種威脅的因由，全球皆已清楚認知，乃不斷呼籲台海和平對全球安全與經濟的重要性，卻仍有少數國人天真的以為發表和平宣言，與中共簽訂和平協定，就可以消除中共的狼子野心，卻不願面對與中共簽訂和平協定的西藏，及主權回歸的香港，落得何種下場？

中共是兩岸關係中的施暴者，台灣則因不願受虐而奮力抵抗，其中的是非黑白，簡單清楚，全世界都看到了。奇怪的是，部分台灣人卻似乎眼睛有業障，反而看不清楚，因此所謂「不是中共要打你，是台灣討打」、「請中華人民共和國來保護」的奇談怪論竟然公開流傳，並得到附和。而中共不願開放團客來台，部分業者不去向中共抗議，竟然是要走上街頭，向政府抗爭。誠如賴副總統所言，「我們沒有要反攻大陸」，台灣對中國沒有領土野心，反而會到中國投資，協助其經濟發展，可見台灣並不是兩岸穩定的破壞者。問題是，台灣今天面對一個缺乏文明、普世價值，充滿民族主義狂熱的中共政權，就連旅遊這麼單純的事務都充滿政治算計；對於這樣的歹厝邊，保護台灣民主與繁榮的不二法門，就是堅持主權與對等，方可阻卻中共的武力威脅，使兩千三百萬人得到安居樂業的生活。

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