自由廣場》公幼教室安裝監視器 裝比不裝好

◎ 李語昌

新北市幼兒園餵藥案疑雲剛落幕，北市教育局便預計四年為期，編列三千萬元，在公幼園所教室內全面安裝監視器，但有教團大力反對，痛批此舉重創幼教人員工作尊嚴。

但早在二○二○年，台南市社會局就制訂「台南市兒童及少年保護自治條例」，其中幼兒園應裝設監視錄影設備的條文，便因議員的意見分歧而擱置。鑑於托嬰中心已有「監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，同樣尚無完整表達能力的學前孩童能否比照辦理，肯定是家長的期望。

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我在所屬的高職教師群組貼文探討相關議題，家有年幼子女的同仁紛紛留言支持，但我再問，中小學是否也比照辦理時，便有反對聲音出現。同樣身在教育職場，我能理解幼教師覺得被監視，不希望教學自主權被侵害的心理，但當角色轉換為幼童家長時，想法便立刻不同。

有的老師擔心家長無事生非，但裝監視器其實更能握有強力證據，去遏止因雞毛蒜皮小事而找麻煩的恐龍行徑；不可諱言，少數害群之馬的老師仍然存在，若幼兒園內沒有監視器，一旦孩子遭不當管教虐待、教師與園方又不承認時，覓不到證據的家長將難以保障親子權益，亦無力爭取後續醫療賠償。

目前相關辦法是採取鼓勵而非強迫的性質，影像的監控、保管及調閱權限則在教育局，至於教團所稱，會黑化幼托工作者、對士氣雪上加霜的情緒化用語，則大可不必。

（作者是高職教師）

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