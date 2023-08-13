自由廣場》住都中心成為全台最大房東，更應積極實踐國家淨零目標

◎ 黃育徵

賴清德副總統喊出，未來興建設宅與包租代管將加碼到五十萬戶，對解決居住難題是一大福音。然而當住都中心成為全台最大的房東，也莫忘建築物的生命週期長，建造與營運的碳排均高，更應責無旁貸地協助國家實踐2050年的淨零排放目標。

面對氣候變遷的難題，政府大力興建社會住宅時，應把握初始規劃的重要時機，在營運碳排上，提升建築能源效率並引進可再生能源及儲能，也要降低建材在製造、施工及拆除過程所產生的「隱含碳」。

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循環建築設計手法可減少社會住宅不必要的能源與資源消耗，並使建材拆除後能再利用，大幅降低建材生產及營建廢棄物。台灣已有循環建築的實踐案例，例如沙崙循環宅、台北市南港機廠公宅等，也有許多業者積極參與。政府可整合跨案場的規模，設定模組化規格、統一採購低碳建材、促進預鑄工法普及化，以規模經濟降低產業投入成本。更可藉由服務採購取代產品採購，由設備廠商將負責維護、修繕和定期升級，減輕社宅管理單位的負擔，提升維護管理效率和居住品質。

此外，社會住宅透過空間規劃能使住戶更容易實踐淨零生活。在食衣住行，政府可規劃共享與租賃的設施，使民眾以較低費用享受更高品質服務，也能與各式社會企業、NGO及青創戶等單位合作，舉辦資源活用共享活動，增加居民交流。搭配能源在地供給、水資源循環的設計，更能使社會住宅在極端氣候頻繁的未來，具有更高韌性。而社會住宅的淨零生活經驗，在居民離開後還能擴散到社會各個角落，成為社會的淨零種籽！

數十萬戶待新建的社會住宅，是能從供給端帶動建築營造產業轉型的重要案場，而包含包租代管及已興建社宅，由政府負責長期維護，都能成為推動淨零生活的熱點。循環建築和淨零生活會相互影響，兩項政策須同時並行推動，住都中心做為全台最大房東，須以認真、堅定的承諾來實踐國家淨零目標！

（作者是循環台灣基金會董事長）

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