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自由廣場》選出一個正常的總統

2023/08/13 05:30

◎ 鄧鴻源

自從一九九六年台灣總統可以直選後，迄今已超過廿七年，歷經七次總統大選，每次都讓台灣民主向前跨進一步。我們應該反省的是，到底能從每次大選中學到什麼，比誰當選更重要。

歐美日等國的成熟民主社會是，彼此君子之爭，只要照著遊戲規則走，選前充分說明自己的政治理想，公平競爭，輸或贏，大家都無話說。

許多人之所以盲目支持某些候選人，以致家庭衝突，就是事先沒有充分討論與溝通，原因是每個人都以自己所見做判斷，不願聽別人的看法，很容易形成偏見，這不是現代公民應有的態度。

現代公民要能多看各方消息的平衡報導，透過充分討論與溝通，才能理性判斷是非與對錯，從而做一位不受偏見擺佈的人，如許多歐美國家公民即如此。

面對支持者，參選人應該樹立好榜樣，良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒，惡口易製造對立，也是衝突導火線，徒然加深怨懟與仇視。

政治是一時的，政治人物要體認，只有愛與包容才能消弭對立，選舉的過程不應惡意人身攻擊，要讓敗者心服口服，才是政治最高藝術。

也許眼前的候選人都不是你心目中的理想對象，但至少要選出一個能為民服務，或捍衛國家主權、尊嚴與安全的人，因為皮之不存，毛將焉附，一旦主權不保，民主制度必灰飛湮滅，台灣若被中國「統」去，往後哪裡還有總統大選？

選舉是人類偉大的發明，也是文明的象徵，否則以前威權時代，只能仰賴明君出現，但如果是昏君或暴君呢？除了透過武力改朝換代外，還有何辦法？相信大家都不喜歡回到以前的時代吧？如古今中外都有昏君或暴君，不是嗎？除了透過革命，還有何更好的辦法？

由於前人的奮鬥，台灣才有今天的民主政治，有選舉權，也有罷免權，讓政客有所戒懼，這種當家做主的幸福感，很多國家是享受不到的。

只有經由比較，大家才知誰比較「正常」，總統大選是我們的傲視對岸的制度，每一票都很神聖，期待我們選出一個比較正常的總統。

（作者是大學教授）

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