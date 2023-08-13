晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣的選票可以拯救世界

2023/08/13 05:30

◎ 林省吾

敢講直言日本前首相麻生太郎八月八日在凱達格蘭論壇演講時強調「防衛力不能只備不用，須要時可用在台灣防衛上」，「日本、台灣、美國等民主陣線國家，必須要有實際運用嚇阻力的覺悟。也就是要有戰鬥的覺悟」，如此清楚明瞭的發言，引起中國與台日的親中媒體、政客攻擊。

有句話說「當中國與中國代理人跳腳生氣，就表示你做對了什麼」，顯而易見，中國最怕的，就是麻生所指出的：台美日以備戰來抑制戰爭。

所以日本增加防衛預算，美國提供武器給台灣，且要求台灣對軍隊進行改革，都出自「備戰止戰」的想法。但這都已是現在進行式，麻生為何故意大聲嚷嚷？

其實這是「牽制球」，牽制對象有三，第一是中國。麻生善意提醒中國不要輕舉妄動，中國侵略台灣時，美日不會隔岸觀火。

第二則是日本。日本目前面臨在和平憲法架構下如何使用防衛力，而台日目前尚無安保對話管道，現階段就算日本自衛隊出動，也無法與台灣的軍隊分工合作。岸田政權不方便說的，由非內閣成員的麻生發聲，表示自民黨有意面對並解決此一問題。

第三是台灣。麻生已見過賴、侯、柯、郭，四位可能的總統候選人，而他一直都在進行一項重大確認：未來四年的台灣領導人，有沒有保衛台灣的決心？ 訪台間他提到「總統大選後，台灣若轉向與中國手牽手，台灣的存亡會有問題。台灣選舉結果，對日本會有相當大的影響」。當美日已聲明，必會維護台海和平與安全，台灣人有沒有決心用選票防衛自己？這是麻生想問全體台灣人的提問。

如果不幸，台灣人背骨選擇親中的總統候選人，那麼全世界的努力將瞬間成泡影。令人凜然的是，世界和平竟然決繫於明年一月十三日你我的那張選票。至於一直設法弱化台灣防衛能力，或提議簽署「兩岸和平協議」的中國國民黨、民眾黨、郭台銘，則是間接或直接幫助中國減輕侵略台灣的難度，並提早引發台海戰爭的關鍵因素。

備戰止戰，強固民主以救台灣，台灣人有機會用選票代替子彈來保衛自己的故鄉與家人，你準備好拯救世界了嗎？

（作者是台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書