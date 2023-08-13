自由廣場》台灣的選票可以拯救世界

◎ 林省吾

敢講直言日本前首相麻生太郎八月八日在凱達格蘭論壇演講時強調「防衛力不能只備不用，須要時可用在台灣防衛上」，「日本、台灣、美國等民主陣線國家，必須要有實際運用嚇阻力的覺悟。也就是要有戰鬥的覺悟」，如此清楚明瞭的發言，引起中國與台日的親中媒體、政客攻擊。

有句話說「當中國與中國代理人跳腳生氣，就表示你做對了什麼」，顯而易見，中國最怕的，就是麻生所指出的：台美日以備戰來抑制戰爭。

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所以日本增加防衛預算，美國提供武器給台灣，且要求台灣對軍隊進行改革，都出自「備戰止戰」的想法。但這都已是現在進行式，麻生為何故意大聲嚷嚷？

其實這是「牽制球」，牽制對象有三，第一是中國。麻生善意提醒中國不要輕舉妄動，中國侵略台灣時，美日不會隔岸觀火。

第二則是日本。日本目前面臨在和平憲法架構下如何使用防衛力，而台日目前尚無安保對話管道，現階段就算日本自衛隊出動，也無法與台灣的軍隊分工合作。岸田政權不方便說的，由非內閣成員的麻生發聲，表示自民黨有意面對並解決此一問題。

第三是台灣。麻生已見過賴、侯、柯、郭，四位可能的總統候選人，而他一直都在進行一項重大確認：未來四年的台灣領導人，有沒有保衛台灣的決心？ 訪台間他提到「總統大選後，台灣若轉向與中國手牽手，台灣的存亡會有問題。台灣選舉結果，對日本會有相當大的影響」。當美日已聲明，必會維護台海和平與安全，台灣人有沒有決心用選票防衛自己？這是麻生想問全體台灣人的提問。

如果不幸，台灣人背骨選擇親中的總統候選人，那麼全世界的努力將瞬間成泡影。令人凜然的是，世界和平竟然決繫於明年一月十三日你我的那張選票。至於一直設法弱化台灣防衛能力，或提議簽署「兩岸和平協議」的中國國民黨、民眾黨、郭台銘，則是間接或直接幫助中國減輕侵略台灣的難度，並提早引發台海戰爭的關鍵因素。

備戰止戰，強固民主以救台灣，台灣人有機會用選票代替子彈來保衛自己的故鄉與家人，你準備好拯救世界了嗎？

（作者是台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

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