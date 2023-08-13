自由共和國》曾進發／「論擺拍」

「論擺拍」

曾進發／攝影詩人

「論擺拍」

◎「擺拍」，是攝影藝術化的實現。

台灣有很多攝影大師認為「擺拍」並非如「紀實攝影」、「新聞攝影」採用自然抓拍取景，因此大加撻伐，甚至覺得「攝影擺拍」違背攝影之道，全無攝影價值。

千萬不要被「紀實攝影」綁架了！

藝術是多元的，攝影亦然。

攝影有很多種拍攝類別，如︰肖像／人文／旅遊／風景／自然生態／新聞紀實………等類別。

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「新聞紀實」 只是其中之一。

◎再談「擺拍」。

一、以最接近攝影拍攝的電影為例。

奧斯卡、坎城、柏林等三大影展，都有頒最佳男女主角、最佳男女配角、最佳影片與最佳導演。

最佳男女主角的評審標準就是演員的「演技」。傑出的演技在攝影師的鏡頭前詮釋情感。重複表演選出最生動自然的表現，這是最嚴謹的擺拍不是嗎？

最佳男女主角獎就是獎勵「擺拍」不是嗎？我們現在看的電影不管舊的經典之作或新的賣座名片，全部是「擺拍」。

「新聞紀實」，在奧斯卡、坎城、柏林三大影展也有獎項：「最佳紀錄片獎」給予肯定。可以見證攝影類別是呈現百花齊放的多樣化方式。

二、再以繪畫為例：繪畫與攝影創作型態最接近。

畫家在繪畫「肖像」、「人物」、「仕女」、「裸體人物」。為何一定要找來「人體模特兒」來臨摹繪畫。這不也是類似「攝影擺拍」嗎？

三、周遭所見所有電影、電視、廣告的作品，也都是擺拍攝影。

攝影家、藝術家、文學家的價值，是透過他們的天份，利用他們卓越的藝術技巧，呈現出人類心靈上最真實的喜怒哀樂情感。讓我們感動共鳴，讓我們感受到最好的自己，也讓我們想要表現出最好的自己。

千萬不要被一些所謂「魔人」言論誤導影響。以為攝影就等於新聞紀實。這等於重蹈唐代文學上主張「文以載道」僵化文學八股文學的覆轍。

◎攝影是全方位的不是只有紀實攝影。

「擺拍」何罪之有？擺拍導演得好，攝影師拍攝出人性靈魂。這樣的視覺藝術效果 「比現實還接近現實」不是嗎？

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