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自由共和國》闕志克／杜絕電信詐騙的三支箭

2023/08/13 05:30

電信業者與警方合作防詐。（資料照，業者提供）

闕志克／清大合聘教授

台灣跨國電信詐騙手法發源於台中，其常見的套路是台灣的詐騙集團移駕第三國，如柬埔寨，以隱匿來話源的國際電話誘使住在如中國的受害者，將金錢交給當地車手或匯入特定銀行或虛擬網路帳戶。起初這些詐騙行為只能在需要強認證的電信網絡上運作，但自二○○六年以後，詐騙集團逐漸導入網際網路語音服務（VoIP）技術以規避執法單位的偵測與追蹤。近來詐騙的通訊管道與時俱進延伸到簡訊、臉書及其他社交網站，惡行日益猖獗，使得台灣人民至今仍防不勝防地飽受電信詐騙的干擾和威脅，在歷年對政府的民怨調查中，未能有效掃除詐騙通常名列前茅！

日前NCC表示將督促電信業者儘快導入以下兩個阻絕詐騙的具體措施。第一，自動攔截封鎖從一六五防詐平台所提供黑名單號碼的來電。第二，當來電源於代發簡訊業者或從「+886」境外號碼撥入時，主動顯示提醒用戶。這兩項措施雖然對防詐有幫助但卻遠遠不夠。鑑於走著瞧（Gogolook）幾天前才於創新板成功掛牌，電信業應思有為者亦若是，主動把握全民亟欲杜絕詐騙的強烈需求，運用電信商獨有的資料及位階，深耕有效易用的防詐方案，徹底解決電信詐騙問題。以下討論三道能有效阻絕電信詐騙的創新機制，他們可各自獨立運作但功能互補。

第一道機制旨在藉由偵測詐騙電話號碼的特殊使用模式，在受害者舉報前發現其存在，進而列入封鎖黑名單。電信詐騙犯者通常需密集連續嘗試打出成十、上百通電話才有可能成功詐騙一次。因此，詐騙作案電話號碼的使用模式有以下三個特徵：（一）它在單位時間內打出的電話數目比一般人的電話高出很多倍；（二）它所打出的受話號碼很少重複，而且他們之間也沒有明顯的地緣關係；（三） 它很少有來電。

基於以上的認識，電信公司在一個電話號碼配置給一位新用戶後，應密切追蹤此號碼的使用模式一段時間，以決定是否判為可疑詐騙電話。為了進一步確認，電信公司可以申請與司法單位的合作，對此號碼發出電話的內容進行隨機抽樣的深層分析，以作出是否為詐騙號碼的最後判斷。上述機制實作起來並不複雜，且誤認率幾近於零。

其次，電信詐騙犯者通常利用受害者在關心則亂、倉皇慌張中，一時思慮不周，作下錯誤的判斷或決定。

我們提出的第二道防詐機制，不定時對用戶實施根據最新電信詐騙手法所製作的高仿真模擬攻擊，一方面提高用戶情境警覺心，另一方面建全其心理素質，並於模擬攻擊後詳細說明特定攻擊技巧與回應錯誤，從而增進用戶應付真實詐騙電話的整體能力。這種類演習機制應用於訓練用戶免於惡意電郵攻擊時成績斐然，相信對於提升用戶對電信詐騙的免疫力也應該一樣有效。電信商因握有用戶實名個資，實施這些模擬詐騙攻擊時擬真度可以較高。

第三道防詐機制的主要概念乃運用電話秘書機器人替用戶把關，接聽來自陌生非來往號碼的電話，經由問清來電意圖，接著過濾詐騙、廣告、兜售或騷擾電話，再決定是否轉給用戶親自應接。這個電話秘書機器人必須與時俱進，不斷引進最新電信詐騙案例的話術、套路和手法，才有可能有效辨識絕大部分的詐騙來電。另外，此電話秘書還具有確定來電者機關單位，查明其相對電話號碼然後回打的功能，這個主動回打能力大大地增加了電信詐騙的操作難度。因為電信商可將機器人電話秘書定位為電信加值服務，無需用戶安裝任何軟體，所以大幅降低用戶採行的門檻。

有識者憂慮，電信詐騙犯者可能利用ChatGPT的技術將詐騙流程自動化、擴大化。然而，以子之矛攻子之盾，ChatGPT在上述三個防詐機制也都可扮演極重要的角色。至於因同樣使用ChatGPT技術，在未來詐騙與防詐的攻防拔河過中， 究竟會是道高一尺魔高一丈，還是魔高一尺道高一丈？讓子彈飛一段時間後就能見真分曉。

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