自由廣場》柯文哲社宅鬼故事多

◎ 陳冠甫

前台北市長柯文哲任內首座公辦都更社宅「斯文首善」十日因下午大雨導致，漏水嚴重、鄰近明倫社宅電梯井也因漏水故障。有趣的是，柯文哲10日晚間還分享影片大談居住正義與社宅「我們要建造讓老百姓租得起有品質的房子」、「現在公設灌水太厲害，我也贊成實坪制」。

眾所周知，柯文哲任內所興建社宅普遍品質不佳，差別僅在室內想下大雨、還是小雨，其他工程「瑕疵」是否有人謀不臧？目前未聽聞有啟動調查。實際上各社宅興建完成後，都會開所謂「加強駐點標案」，等同再花錢請施工瑕疵的營造商進駐社宅，即時處理自己的「瑕疵」。

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正如柯文哲所說「反正房子都有保固期，有漏水就趕快去修好」但北市府從未深刻檢討品質，遑論追究驗收責任。

外界不知道的是，都發局六科住宅工程科主責工程驗收，科長高升為專門委員，有機會挑戰主秘、甚至局長大位。但市長蔣萬安上任後，新都發局長又不願循例兼任台北市住都中心執行長，從執行長至副執行長都為代理，導致人事未定，管理鬆散。

至於公設問題，柯文哲忘了其任內的明倫社宅公設高達四十％，以挨批原始租金超過四萬的三房型四十四坪為例，實坪廿六坪，陽台八坪、小公（走道、梯廳）十坪。民間高公設比的建案通常受制於建案基地狹小，明倫社宅佔地廣大，卻高公設比顯然不合理，甚至小公比大公（共享設施）比例更高，還未算入車公（停車位），套一句柯文哲的話，這才「灌水太厲害」。

而此次室內下大雨的斯文首善，住都中心辦公室就在Ｂ棟二樓。審計部審核報告更指出，斯文首善、斯文里 三期整宅都更工程，都更處及都發局多付給廠商五三七萬，而且竟是忘記扣除同意廠商更改土方交運地點後的成本。

如柯文哲在影片所說「公家還是有很多資源，就是沒有充分去做」、「政治的核心是執行力」，某種程度，柯文哲沒說錯，只是他執行力很差。蔣萬安以降，藍營北市議員為立委選舉考量，不敢監督，只能硬吞前朝爛帳。究竟還有多少柯文哲任內社宅興建、管理「鬼故事」，讓我們繼續看下去。

（作者是媒體工作者）

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