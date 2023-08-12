自由廣場》拆解「債留曾孫」說

◎ 吳海瑞

2018年，某上市公司的負債總額是4126億元，四年後暴增到2兆43億元，有危機嗎？不！攤開其經營績效，營收從1兆出頭倍增到2兆2千多億元；毛利率由五成不到提升至近六成；每股稅後盈餘（EPS）由13.5元來到39.2元。回報給股東的是：現金股利由8元提高到11元；平均股價由237元漲到516元；「股東權益報酬率」（ROE） － 巴菲特最愛的指標，代表公司利用自有資金賺錢的能力，15%以上股神才會看上眼 － 由21.9%提高到39.6%。員工也雨露均霑，非主管職薪資（年薪）平均由201萬元提高到317萬元。這家公司是台積電。

單從舉債額度無法評價公司經營好壞，同樣的，單從國債增加多少，也難論斷國家領導人是否治理有方，但柯P應該汗顏，因「債留曾孫」不是緩蓋社宅的好理由；該舉債就要舉債。

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企業為了成長等因素，負債可以無上限嗎？當然不能，一個主要參考指標是負債佔資產總額的百分比，一般以50%為分界，最好不要超過60%，負債比例過高，代表公司支付的利息也高，承受較高的財務風險。2022年護國神山的負債比例是40%，而鴻海則是60%，其負債總額約2兆4800億元。

政府舉債，也有衡量指標：公共債務佔GDP（當年度或前三年度平均）的比重。馬執政（編列預算年度）的2009至2016年，1年以上公共債務未償餘額占當年度國內生產毛額百分比，最高34.0%，最低30.4%；蔡政府（2017至2023年），最高29.8%，最低26.1%。就財政紀律（債務控管）的表現，蔡明顯優於馬，也得到國際信評機構的肯定，如2021年2月穆迪（Moody’s）將我國主權評等展望從穩定調整為正向，是1994年以來的首度調升；2021年4月標普(Standard & Poor’s)將評等從「AA-」調升為「AA」，是台灣睽違逾18年後重回AA等級，去年4月標普再調升台灣為「AA+」。

2023年台灣1年以上公共債務未償餘額預算數是6.572兆（若至6月底，實際為5.834兆）。拿此絕對數字強調它的大，或與過去比較，卻不看GDP規模，是見樹不見林，就如同只看台積電的兩兆負債，而不見其資產與經營績效；至於特別預算舉債，歷任政府均已納入債務未償餘額來管控債務存量，依照公共債務法規定，上限是GDP的40.6%，相對較差的馬政府，也沒有踩線的壓力。柯P批評特別預算舉債是規避債務上限、作假帳，這是胡扯。而朱立倫用國債除以人口數做文章，雖是有所本（國債鐘），但這就好比用台積電的負債除以其員工數，意義不大；且朱刻意加上潛藏負債等，讓人均負債達105萬（財政部已駁，是25.6萬，且說明原由），是要誤導民眾用個人理財的認知去解讀國家財政，讓人民更有感。

在台灣上空飛了兩年的「債留曾孫」說，是有心人玩弄數字遊戲、睜眼說瞎話的一系列操作。

（作者是上市公司專業經理）

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