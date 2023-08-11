自由廣場》外科教授不齒柯語錄

◎ 李道真

柯文哲的前貼身攝影師說過一句名言「寧可相信世上有鬼，也不要相信柯文哲那一張嘴」。為証實他所言不虛，筆者蒐集柯文哲近年的荒誕言論，供大家參考。

一:「我是墨綠的人」。連勝文遭槍擊時，時任台大醫師的柯文哲出面自稱「墨綠」，為「這個槍傷不可能造假」背書。柯的說詞連鬼都不相信。但更重要的是，現在有誰相信柯是綠的。

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二:「陳菊是比較肥的韓國瑜，嘉義市長參選人陳以真適合坐櫃檯」。「坐櫃檯」並不是指坐在櫃檯後面的服務小姐，其實指的是賣笑的風塵女啦。

三:「誰家的狗，自己回去管好」，柯將自家中評會主委林恕暉比諭為「狗」。

四:「沒得抽（撈錢的台語），就走了」。柯任市長的前三年有高達十九位首長離職，包括世大運功臣前北市府秘書長蘇麗瓊，柯的言詞有夠冷血。

五:「我是外科醫師」。柯從政前曾對媒體自曝「不會開刀」，從政後卻打著「外科醫師」名號，到處招遙。

六:「我們都Chinese中國人」。即使台灣居民只有4%自稱是「中國人」，但柯接受港媒專訪時說出以上令中南海龍心大悅言論。

七:「武漢肺炎的防疫靠的是運氣和神明保佑」。結果爆發萬華群聚感染及環南市場淪陷，幸賴王必勝團隊進駐才弭平災情，事後柯竟稱王「沒有任何貢獻」。

八:「懷錶拿去破銅爛鐵賣一些錢」。前英國交通部長克拉瑪拜訪台北時，禮貌贈送柯懷錶。但事後柯卻說令台灣人蒙羞的粗鄙言論。

九:「民調都是用買的」。根據二○二○年的遠見和天下雜誌民調，及二○二一年的TVBS民調，柯的施政滿意度在二十一縣市長都是倒數第一名。對此丟人現眼的成績，惱羞成怒的柯居然這樣反嗆。

十:「婦產科醫師在女人大腿中討生活，剩下一個洞」。筆者身在醫界，這是此生聽過最令人作嘔的言論。

柯文哲還有許多令人不齒的言論，族繁不及備載，最荒誕的一句是「我不贏台灣會完蛋」，應該改成「柯文哲贏了，台灣會完蛋」才對罷。

（作者是成大醫院外科特聘教授）

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