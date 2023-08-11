晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》宅男問館長懂什麼Cosplay？

2023/08/11 05:30

◎ 洪昱睿

在台灣，一個開口閉口用「沙文發語詞」問候他人母親的「網紅」陳之漢，多年發展以降，從批判政治的初衷，逐漸變成選邊站，台灣是自由民主的國家，要主張「下架民進黨」、「吹捧柯文哲及民眾黨」，那是你的選擇。

但最近一連串事件，不少人認為你和柯文哲只是在互蹭聲量、相互利用，而非政治理念結合。從七月十六日，你與前政客黃國昌合辦的活動，明白人都看得出，就是為了拉抬投機份子柯文哲，但柯文哲及陳之漢的結合，卻驚醒台灣人對這兩個「厭女」、「仇女」者的真實認知。

近日，民眾黨「姐妹會」活動的「彷空姐舞團」本為洗白柯文哲形象，卻搬磚頭砸腳，而陳之漢竟開直播嗆立法委員賴品妤Cosplay也是「物化女性」，我的老天鵝！陳之漢你懂什麼Cosplay？賴品妤(綽號「總一」)從政前在Cosplay圈內就很有名氣，你要真不懂，也該查查這個圈子的背景。

幾乎可以肯定，Cosplay的受眾比你直播的受眾多太多了！你的受眾一旦受不了你，堅強一點的就打臉你，低調一點的就默默離開你，總之會愈來愈少，因為你得罪的群體愈來愈多。至於宅男如筆者，寧可看日本美少女偶像直播吃燒肉，再也不想聽你爆粗口、畫唬爛！

（作者是語文工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書