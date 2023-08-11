自由廣場》宅男問館長懂什麼Cosplay？

◎ 洪昱睿

在台灣，一個開口閉口用「沙文發語詞」問候他人母親的「網紅」陳之漢，多年發展以降，從批判政治的初衷，逐漸變成選邊站，台灣是自由民主的國家，要主張「下架民進黨」、「吹捧柯文哲及民眾黨」，那是你的選擇。

但最近一連串事件，不少人認為你和柯文哲只是在互蹭聲量、相互利用，而非政治理念結合。從七月十六日，你與前政客黃國昌合辦的活動，明白人都看得出，就是為了拉抬投機份子柯文哲，但柯文哲及陳之漢的結合，卻驚醒台灣人對這兩個「厭女」、「仇女」者的真實認知。

請繼續往下閱讀...

近日，民眾黨「姐妹會」活動的「彷空姐舞團」本為洗白柯文哲形象，卻搬磚頭砸腳，而陳之漢竟開直播嗆立法委員賴品妤Cosplay也是「物化女性」，我的老天鵝！陳之漢你懂什麼Cosplay？賴品妤(綽號「總一」)從政前在Cosplay圈內就很有名氣，你要真不懂，也該查查這個圈子的背景。

幾乎可以肯定，Cosplay的受眾比你直播的受眾多太多了！你的受眾一旦受不了你，堅強一點的就打臉你，低調一點的就默默離開你，總之會愈來愈少，因為你得罪的群體愈來愈多。至於宅男如筆者，寧可看日本美少女偶像直播吃燒肉，再也不想聽你爆粗口、畫唬爛！

（作者是語文工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法