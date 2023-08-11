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自由廣場》魯夫從不背棄朋友

2023/08/11 05:30

◎ 蔡敏雄

日本自民黨副總裁麻生太郎，八日在「凱達格蘭論壇」演說表示，單憑全球化和相互依存無法實現和平穩定，強化威懾與國際合作，才能發揮嚇阻效果。呼籲日台美等有志一同國家，要做好打仗的覺悟和準備，最關鍵是要讓對手充分瞭解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。紅統媒體卻惡意曲解，還扣帽子稱麻生從來不肯說出「台灣有事，日本有事」的話。

美國要把台灣打造成刺蝟島，讓中國「吞」不下去；美國上月底透過總統撥款權，提供一○八億元的軍事援台；也在上月底，美國誇黨派眾議員提出《透過實力促進台灣和平法案》，停止限制售台武器須為防禦性質，美國協助台灣嚇阻中國的侵略，是防禦，難道是挑釁？而今，全球國際社會，受到中國與俄羅斯兩個極權侵略者的威脅，各國紛紛強化防衛能力，或加入盟國組織，嚇阻中俄威脅及侵略，已是全球共識，怎麼麻生表示要嚇阻中國就是挑釁？

比「聽其言」更重要的是「觀其行」，麻生提不提「台灣有事，日本有事」，完全無礙於他挺台的心意及實質作為。二○一八年十月，安倍晉三時任首相，麻生為副首相，在安倍主持的「安全保障會議」，麻生始終致力於「台灣有事」時的日美作戰計畫；麻生在二○二一年七月於東京的一場演講、二○二二年八月於橫濱市麻生研修會以及二○二三年一月於福岡縣直方市的演講，在在關心台灣有事及日本捲入的唇亡齒寒，且以烏克蘭被俄羅斯入侵為戒，強調自己的國家自己救，才會獲得國際社會的聲援與協助。

麻生是知名的漫画愛好者，與小英總統、賴副總統晤談都引述日本漫画《航海王One Piece》的故事，麻生強調，《航海王》主角魯夫連載廿年來，魯夫從沒背叛朋友，也從不在危難時見死不救。台日之間存在著「魯夫版」的真摯情誼，不是那幫背叛台灣的紅統之流所能分化！

（作者是診所醫師）

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