自由廣場》台灣人想要媽妻雙寶當總統?

◎ 蔡田

貴報報導，民眾黨日前邀請空姐熱舞團到北部姊妹會表演，遭社會批評有物化女性之嫌，柯文哲的母親何瑞英女士昨出面為兒子緩頰，聲稱柯文哲沒做壞事，面對批評沒關係，不要理會就好。

看到這個報導，感慨萬千，一個正努力朝總統寶座前進的黨主席，犯錯硬拗到底，就是死不承認，還要勞駕母親出面善後，讓母親為這個老兒子操心，這樣的人稱不上孝順，又如何好意思競逐總統大位？難道台灣要選個「媽寶」總統嗎？

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柯媽說得也有道理，邀請空姐熱舞團表演並不是什麼萬惡不赦的壞事，但我要提醒柯媽媽，它雖然不是「壞事」，卻千真萬確是「錯事」，否則不會掀起社會非議，柯文哲做錯事，卻不認錯，還要拗到底，這才是遭到窮追猛打的原因，不是柯媽媽一句「不要理會就好」就能解決！

柯媽媽「愛子心切」，但我要奉勸柯媽媽，柯文哲已老大不小，不但曾任台大醫院的醫生，還當過八年首都市長，有關柯P的大小事務，就放手讓他自己處理，柯媽媽出手反而越幫越忙，讓外界留下柯是「媽寶」的不良印象，這對於有志於要競逐總統寶座的柯P，不但不能加分，反而會扣分。

除了柯媽媽，柯太太也常有即興之作，三不五時在媒體前侃侃而談，如此「媽寶」加「妻寶」，萬一柯文哲選上總統，總統府難道要上演「一王兩后」的戲碼？人民能忍受柯媽和柯妻隨時點評國政，指點江山嗎？

「一個成功的男人，背後都有一個偉大的女性」，柯文哲背後則有兩位女性，請柯P提醒媽媽和愛妻，四處聒噪，大放厥詞，只會徒惹厭惡，兩位若不放手，對於柯邁向總統之路，恐是一場噩夢！

（作者是國小退休教師）

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