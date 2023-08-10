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新聞線上》麻生首相一席話

2023/08/10 05:30

日本前首相麻生太郎。（記者劉信德攝）

記者陳杉榮

日本前首相麻生太郎在台北出席「凱達格蘭論壇」開幕演講時表示，台灣正面臨嚴峻情況，避免台海戰爭要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備，要讓對手充分了解台灣有不惜動武維護台海穩定安全的明確意志，他並期望台灣明年的新總統擁有共同價值觀，繼續與日本共同應對、維持現狀。在台灣網路民粹當道，疑美論認知作戰肆虐，台灣認同混淆之際，麻生這一席話有如醍醐灌頂，也是當頭棒喝。

不只東亞的民主，全球的民主正遭逢巨大的挑戰。二○一八年中國人大修改憲法取消國家主席任期制，中共政權走回中國「封建帝制」的老路，習近平「稱帝」，軍事擴張和大國外交就是「天朝復辟」的第一步。透過二○○一年加入世界貿易組織所累積的經濟國力，中國愈加強悍，大肆在南海、台海、東海耀武揚威，欺壓菲律賓、台灣等周邊國家，並與美國爭霸，成了可能改變東亞現狀的最不穩定因素。

中共政權挑戰既存國際秩序，意圖改變東亞均勢，日本感受甚深，美國也出手因應。日本前首相安倍晉三洞燭機先，調整對中戰略，強化日美同盟，提出自由開放的印太戰略構想，他說「台灣有事，日本有事」，關注盟友台灣險峻處境，也對捍衛區域秩序表達堅定立場。美國提出印太戰略，強化「美日安保條約」，拜登總統四度表達中國若攻擊台灣，美國將捍衛台灣，尤其發生俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，過去在地球儀上被忽略的台灣，受到前所未有的關注，「台灣問題國際化」。

日本率先表態「台灣有事，日本有事」，是對中國最公開清楚的立場表達，日本修正安保三文件，大幅提高防衛預算，美日同盟共同發出嚇阻訊息，都是對中國的威懾，誠如麻生首相演講所言，日本支持台海和平的態度堅毅果決，以因應二戰以來最嚴峻的局面。國際友人關注台灣局勢，台灣人要反思的是，具備相當國力，民主和文明都已晉階的台灣，面臨二○二四總統大選這場變局，台灣人是否還具有堅定的「反共意志」？台灣的國家安全戰略是什麼？

蔡英文總統兩任執政，臨淵履薄應對中國的擴張與霸權，並沒有換來中共政權的善意回應，中共自行定義「台獨」，擅自改變台海現狀，其魯莽頑固不下於歷史上任何封建政權，台灣豈能任人宰割！強權施壓就是要弱者屈服，下屆總統選舉，台灣早已出現投降主義、磕頭主義的馬前卒，刻意散播疑美論，搖旗吶喊兩岸一家親，置中華民國「國家主權」如無物。二○○八年馬英九選總統，為了騙選票，還曾高喊「堅決主張台灣的前途，必須由台灣人民自己決定！」現在的所謂「非綠陣營」，侯友宜、柯文哲，還有可能的郭台銘，究竟還有哪位膽敢向中共說不？

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