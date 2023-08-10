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自由廣場》以「航空安全」與「表演」探討柯文哲的「姊妹會」

2023/08/10 05:30

◎ 張經偉

民眾黨「姊妹會」上的空姐服熱舞辣妹，爭議多日。歷史學者查尼歐提斯（Angelos Chaniotis）在《征服的時代：從亞歷山大到哈德良的希臘世界》書中有云「無法令人滿意的答案通常是源自於錯誤的問題。」也許，該表演的問題不只在於「女權」，更在於「航空安全」與「表演」？

航空團隊其實是很嚴肅的團隊，像華航許多機師是出身空軍、很講究紀律，格外重視航空安全。拿達美航空一一四一號班機空難（Delta Air Lines Flight 1141）來說，就是因為機組人員紀律不佳、在起飛檢查階段嘻笑打鬧，於是飛機襟翼未能展開、起飛失敗而失速墜毀。是故，空姐服的美女熱舞，絕不能與學生服、啦啦隊服等等的美女熱舞相提論，民眾黨的張志豪議員明明具有機師背景，規劃該活動卻無嚴肅考量，當然令人難以苟同。

再談表演，表演是假的，表演者也全都該謹記此事。歌仔戲等傳統戲曲，飾關公、包公等角色的演員，會在假鬍鬚底下畫個叉叉，以向祂們表明：我這是演戲，無意取而代之。民眾黨本次活動，原意在幫柯文哲撕去「仇女」標籤，但全場最大亮點，竟是一段歌舞表演，也就是一段「假戲」，撕掉負面標籤原來是做假？

倘若民眾黨真如其宣稱，意欲成為全民政黨，則空服員、演員等職業，其基本行規，該黨豈能再如此不諳？

（作者是中學歷史教師）

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