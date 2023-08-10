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自由廣場》違建七年拆不了 柯文哲不道歉？

2023/08/10 05:30

◎ 蔡美珠

網紅「蓓蓓」七年前被《鏡週刊》爆出她買下台北市天母透天厝，其後續擴建被鄰居檢舉是違建，台北市政府建管處認定違法，多次發函要強制拆除，蓓蓓卻找多名議員陳情介入緩拆，今年找上民眾黨議員「學姐」黃瀞瑩陳情，週刊昨日報導「學姐關切喬違建」，黃瀞瑩發聲明，強調當時了解建管處已排定拆除日期，就未介入，絕無關說，將對週刊進行法律追訴程序、捍衛清白。

對於這件違建，我想大家比較關心的是，為何號稱白色力量的柯文哲，擔任台北市長的六年之間，竟拆不了這個違建？應該比民眾黨議員「學姐」黃瀞瑩是否有介入關切違建更為在意。

經查台北市前副市長黃珊珊在二○二○年八月廿九日在臉書貼文：「違建」的問題是歷史共業，但必須要解決，在我去年上任前就跟建管處建議，成立一個委員會，由專業的委員來審議這些查報的違建是否有爭議。上任之後市長也力挺這個概念，因此我們在今年二月特別成立「#違章建築爭議處理委員會」受理違建陳情或疑義，並邀請專業領域人士協助，改善拆除違建因各種爭議導致行政效率不彰的問題。

為何這麼一件違建始終無法解決？柯文哲難道不該解釋一下？筆者以為柯文哲擔任市長後，台北市的新違建就是「即報即拆」，哪知一件違建經過六、七年還沒拆，柯文哲難道不該道歉？這如此水準想當總統，你嘛幫幫忙！

（作者是退休教師）

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