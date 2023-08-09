自由廣場》（林保華專欄）習近平為何不去現場賑災？

杜蘇芮颱風進入中國轉為熱帶氣旋，給中國的華北地區海河水系帶來巨大災難，再往北連黑龍江省松花江水系都遭殃。然而引發全球關注的則是海河水系（北京、天津及其南部包括雄安新區的河北省部分地區）的暴雨帶來洪水，為保障大城市而犧牲農村廣大地區的洩洪處置不當，上百萬人受災，造成極大民怨的人禍！

這次洩洪有兩地的洪水沒頂最引爭議，一是涿州，一是霸州。前者在北京市西南，後者在雄安新區與天津之間。每逢洪水，中共一定以洩洪來保住城市而犧牲農村，問題是國家對犧牲者須有足夠的賠償，但中共完全做不到，卻要受害者發揚「共產主義精神」犧牲自已，即使有賑災，也被貪官污吏中飽。這次雖然有些地區保證賠償到位以平息民眾怒火，但專制貪腐體制幾乎不可能做到，尤其這次大眾對捐款冷漠，甚至呼籲不要捐款，因為他們知道捐款很難送到災民手裡。事實上，中共只要用一小部分軍費與維穩費來賑災，就完全足夠了。

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暴雨從七月廿九日開始，恰在《深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述》發行後十天。中共高層卻在北戴河度假與開會，他們無視災情，習近平只在那裡發出空洞指示，黨報頭版全是有關學「習」的廢話，毫無提及災情，彷彿只要學「習」，就能兵來將擋，水來土掩。

前年八月初鄭州大水，淹沒許多汽車與活人，習近平也是「我自巋然不動」，他不動，其他政治局常委也不敢動，總理李克強要兩個多星期後才能去鄭州視察。這次情況也差不多，八月三日，常委蔡奇「受習近平委託」去探望在北戴河休假的科技界專家，本應習近平接見，因習不去賑災，也不方便接見，只好委託他人。

直到八月七日，習近平才「委派」軍工出身當過天津市長的副總理張國清到災區指導善後工作，那已是災後一星期了。沒有獨裁者的委託與委派，誰也不能去賑災，怪不得有些地方的書記與「長」字號們都隱匿不出。

為何面對據稱是一百四十年來的暴雨，習近平不出來賑災？面對輿論指摘，大丈夫不出來就是不出來，裡面有何機密？過去中共號召幹部要「一不怕苦，二不怕死」，可習近平偏就是怕苦怕死，莫說賑災，疫情流行時也躲得遠遠的。他只會自吹十五歲時在陝北是如何挑兩百斤十里山路不換肩。

最可能的解釋是習近平「寡人有疾」，多走一點路都不行，尤其是崎嶇路、泥濘路，否則做一點秀又何妨？倘若連做秀都不行，是不是快病入膏肓了？結果連其他常委也不能去賑災做秀，不是黨內鬥爭一天都不能停，而是體現這個領導班子的冷血、無情。

兩相比較，難怪中國網友對蔡英文總統八月一日在推特發出的人道關懷十分感動，兩岸就需要這種交流與比較。

（作者是資深時事評論員）

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