自由廣場》世事誇張更甚戲劇

◎ 張約翰

由宮藤官九郎與大石靜聯手編劇、六月在Netflix上線的荒謬喜劇《我們離婚吧》，主角東海林大志是位出身愛媛的帥氣草包政三代國會議員，成天為了不合時宜的仇女言論道歉，但一如筆者兩週前所說，仇女者根本不知道自己仇女，所以也就一直犯同樣的錯，成為媒體的另類「寵兒」。

宮藤官九郎的作品特色是誇張，《小海女》、《虎與龍》、《我家的故事》，每個主要角色都有誇張的面向，角色所處的情境也常有誇張的轉折，於是一群誇張的角色在誇張的轉折下碰撞出笑中帶淚的人性火花。東海林大志對鄉土的熱愛無人能比，但他誇張的仇女與愚蠢常常給自己帶來一次次的政治難關。

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世事誇張更甚戲劇，一般只有真正在人生中碰上了才能體會的一句話，卻在上週帶給我們難得的體驗。五日，可能是為了洗去台灣民眾黨主席柯文哲的仇女標籤，「北區姊妹台灣選哲之友會」成立，卻出現以「空姐應援團」為名、身穿中空裝緊身窄裙的女性舞群表演。這恐怕只有宮藤官九郎才想得出來的誇張情節，居然在現實中發生。

為了洗去仇女形象而成立的女性選民支持團體，卻找一群消費女性職業符號的女性來表演熱舞，這種事只有三個可能性—選戰團隊與老闆一樣仇女、選戰團隊惡搞自己的候選人、向主張老闆仇女者的刻意挑釁。不論哪一種，這個團隊都很有問題，沒有能力掩蓋老闆的缺點也就罷了，畢竟柯文哲的個人特色就是一張管不住的嘴；但幫老闆善後的方式居然是再次誇大他的缺失，缺乏常識到這種地步，彷彿宮藤官九郎筆下的誇張轉折。

東海林大志雖然滿嘴仇女言論，但他畢竟也知道時代不同，男尊女卑早已不為年輕世代甚至社會輿論接受，只不過根深柢固的觀念讓他缺乏病識感，長年的媽寶教育下又缺乏常識。所以只要仇女言論被媒體批評，他還是乖乖道歉。

柯文哲過往有過許多仇女言論，但他似乎並不認為有什麼不妥，被批評就牽拖旁人，沒有正經的道歉過。到底這樣的行為模式怎麼形成的？筆者沒有答案。但光是一個性別議題就搞得這麼糟，其他領域怎麼辦？這樣打選戰真的想贏能贏嗎？現實可沒有宮藤官九郎在操弄故事走向，這不是一場荒謬喜劇，是台灣人未來的人生。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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