自由廣場》APEC大門為誰開？

◎ 方復權

今年十一月中的亞太經濟合作組織（APEC）會議由美國輪值主辦，儘管白宮尚未宣布香港特首李家超能否參與，但國際媒體報導傳出，基於制裁名單，美國很可能禁止李家超參加，中國外交部與香港特區政府分別警告美國，若「不邀請香港特區行政長官」，違反APEC規則，未履行東道主的基本責任。

香港於二○一九年爆發反送中運動，二○二○年強硬實施國安法，同年美國以破壞香港自治、限制港人言論及集會自由為由，制裁香港十一名官員，包含時任保安局局長的李家超，除非李獲得豁免，否則不得前往美國旅遊。換言之，李家超將無法入境美國，出席今年APEC。

請繼續往下閱讀...

中國認為此舉違反APEC規則，未履行東道主的基本責任，但這其實是自打臉，因二○○一年中國主辦APEC會議時，就未對台灣發出邀請函，時任總統陳水扁希望親自出席或指派前副總統李元簇出席，都遭中國悍拒。

台灣外交困境艱難，但近日有另一道曙光，美國眾議院日前無異議通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），主張聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。

法案決議指出，承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

美國基於法案內容強調，反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。說白了，美國就是不承認中華人民共和國所宣稱，台灣是「中國」的一部份，希望透過「台灣國際團結法案」說服其他國家，支持台灣和平與自由民主。

希望有一天我國元首能親自出席APEC，甚至於踏入地球上任何一個角落。

（作者從事國際貿易）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法