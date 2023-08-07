自由廣場》別把賑災錢 送給共黨高官

◎ 李欣芬

近日杜蘇芮颱風繞過台灣南部，在福建登陸，一路向北挺進，重創了華北地區，導致中國出現近三百萬人撤離或受困的消息！大雨造成慘重災情，不僅六百年未曾淹水的紫禁城泡水，甚至北京近郊的涿州災情糟到當地公安局在官方網站公開向外界要求支援；與之同時，中國領導人習近平持續神隱未現身災區慰問災民，反而以官方機器宣傳《深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述》，引起中國社會內外的嘲諷。

台灣總統蔡英文特地在推特用簡體字發文，表示「中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，我要表達關心與慰問」；總統府副秘書長黃重諺日前表示，如果後續中方需要相關援助，「我們非常樂意」。

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中國貴為全球第二大經濟體，而且習總書記人就在北戴河度假消暑，北戴河也在河北，離涿州不遠，他卻忙著整肅火箭軍，神隱不勘災！

何況，汶川大地震後，中國共收到六五二億捐款，卻有五○一億去向不明，他們也不公開明細，無怪乎這次華北大洪水，海內外沒人捐款了！

另外，中共對台灣充滿了敵意，在其東南沿海的福建省區佈建了兩千顆飛彈對準了台灣，同時戰機每天來台灣上空繞，航艦也在台灣沿海繞行，時不時則威嚇著要武統台灣，如此我們為何要捐錢給他們賑災呢？

而且，繼杜蘇芮之後的卡努颱風繞過台灣北部，給南投仁愛鄉帶來超大豪雨，大量土石流滾滾而下，全鄉滿目瘡痍。南投縣一直是國民黨執政，如果沒有援助，他們會怪中央政府，會怪小英總統，不會怪地方和縣長的！所以還是將賑災錢留在國內吧！

總之，別助紂為虐，口頭慰問中國就好，千萬別送錢給共黨高官享受了！

（作者為台灣教授協會會員）

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