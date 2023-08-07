自由廣場》仁愛鄉土石流啟示錄

◎ 拱祥生

卡努颱風外圍環流挾帶超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，多處傳出土石流災情，台十四線等多條道路柔腸寸斷、南豐村及春陽部落土石流、廬山溫泉區房屋地基懸空及人員受困等，距離上一次土石流已有一段時間，如何從本次災害現象精進土石流預防之道，才是面對極端氣候正確省思。

根據農業部農村發展及水土保持署公布，仁愛鄉有卅四條土石流潛勢溪流，其中南豐村就占了十條，與本次沿台十四線六十八公里至八十公里區間最嚴重土石流區域相符，但嚴格定義堆積在道路上土石，發生土石流位置不下廿處，包括小山崩下邊坡、人工整治坑溝及天然坑溝下游等。

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坑溝就是蒐集地表逕流及土石的低窪處，這也是土石流潛勢區以溪流為主的原因，這次三天約一千公釐的累積雨量，把近年崩塌與本次崩塌土石一次帶下來，讓台十四線即使搶通，道路堆積土石仍與車同高的原因。

天然坑溝一般河道較為粗糙，攔阻土石流阻力較大；人工坑溝混凝土攔砂壩等相對光滑，減緩土石流流速則不一定如預期，加上本次又新增了不少土石流好發溪流，如何師法自然去分散土石逕流及增加其下滑趨勢，成了減緩土石流潛勢溪流災害規模的重點。

再觀察春陽部落土石流現場，光是其上游（部分是台十四甲沿線）龐大集水區所帶來地表逕流可能就不是春陽部落人工坑溝所能負荷，更何況是夾雜土石產生土石流，上游集水區若是人為開發區，則應該考慮山區土石逕流分擔概念，不宜讓逕流一再集中往單一或少數坑溝逕流。而春陽部落土石流也解釋了霧社水庫淤積率高達七十五％的原因，對於水庫集水區上游治理及國土計畫，應該有更上位及有效的方法。

春陽部落土石流另一主因就是人工渠道被聯絡通道橋梁阻斷，橋梁效應限縮了河道排洪甚至排除土石的能力，而且還是在逕流量最大的下游，造成春陽部落土石流都集中在下邊坡接近台十四線旁，春陽部落上邊坡住戶則未被土石流襲擊。

適度分流上邊坡土石逕流、合理加大坑溝下游斷面是技術面可以嘗試工法。至於政策面對於上游人為開發區域管制及國土規劃，則是「凡事豫則立，不豫則廢」。

（作者為水保技師、台灣省土木技師公會理事）

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