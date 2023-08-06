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自由廣場》記者與大師的情緣

2023/08/06 05:30

◎ 鄭麗真

今年新曆八月五日恰逢農曆六月十九日，是觀世音菩薩成道紀念日。

供奉於龍山寺正殿右側的「釋迦出山」銅雕作品，讓人憶起前輩美術家黃土水先生與魏清德先生（前台灣大學醫學院長魏火曜之父親）的情緣！

黃土水出生於艋舺，童年就讀大稻埕公學校（今太平國小）上學途經密集的廟宇街廓，繁複的廟宇各種雕刻裝飾，啓蒙了他的木雕技巧；就讀總督府國語學校（今台北市立大學）時，曾雕過一尊觀音，受到老師讚賞，畢業時取得三年的獎學金，並獲得保送至東京美術學校學習雕刻。在幾位日本老師高村光雲、高村光太郎（留法習得羅丹的寫實創作風格）、北村西望、朝倉文夫等的指導下，黃土水學得「泥塑」「翻石膏」與「木雕」等三種藝術技巧。

他的作品〈山童吹笛〉 、〈甘露水〉、〈擺姿勢的女人〉、〈郊外〉等連續獲得一九二○、一九二一、一九二二、一九二三年份的帝展（帝國美術展覽會）獎，是百年前台灣第一位獲得此殊榮的前輩藝術家！

一九二四年時任《台灣日日新報》記者的魏清德先生以慶祝龍山寺改建完成，委請黃土水雕刻一尊佛像奉獻予龍山寺，遂進行公開募資，四年多共募得一四五○日圓。黃土水先生是參考南宋畫家梁楷的「出山釋迦圖」裡的釋迦像，以當代高僧形象，塑成石膏原模再移雕為木刻，他特別選用上等櫻花木雕琢，再描上金線，費時兩年多才完成雕像。一九二六 年黃土水自東京回台，親自將這尊作品送至龍山寺供奉，石膏原模則贈予魏清德收藏。

一九四五年二次世界大戰，無情炮火擊中龍山寺正殿，燒毀此尊釋迦雕像。一九八七年石膏原模由魏清德轉贈文建會（文化部前身）後來文建會將石膏原模翻製成「青銅」作品五件，分別置於五處：台北艋舺龍山寺、台北市立美術館、國立台灣美術館、台南開元寺、高雄市立美術館。

艋舺龍山寺龍邊八卦窗旁的詩作是這個身兼記者、桂冠詩人、作家、蒐藏家於一身的魏清德先生；八月五日特別蒞臨龍山寺參拜的台灣現任副總統賴清德（醫師、政治工作者）恰好與藝文前輩魏清德先生同名，也是另類巧合！

所有參訪龍山寺的普羅大眾，請記得注意看龍邊八卦造型窗兩側的魏清德留名喔！

（作者是文史與人權工作）

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