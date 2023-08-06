自由廣場》中央與地方須啟動「肥胖任務」

◎ 林文元

自二○一二年以來，台灣長年高居「亞洲肥胖國家」排行前茅，二○二三年成人過重比率為五十%以上，近年十大死因統計，至少有八項與肥胖有關，包括癌症、心血管疾病及糖尿病等，肥胖不但是重大健康議題，也造成整體醫療負擔與經濟衝擊，預估肥胖症與這次疫情造成的經濟衝擊相當。

二○二○年英國推行一系列應對肥胖的政策，包括立法限制特定食品廣告、卡路里標示、擴大體重管理醫療服務；二○二二年更進一步啟動「肥胖任務」，增加二千萬英鎊的資金「提供藥物和數位應用給患者」，這些工具證實可協助民眾減少廿%的體重。

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針對嚴重肥胖的患者，台灣中央及地方的防治政策，包括「BMI37.5以上」或「32.5以上且合併高危險併發症」者，由健保提供侵入性的減重手術。這個概念大概是一六五公分體重一○二公斤的患者、或體重八十九公斤，且合併有心血管疾病者。不合適手術及有健康急迫卻未達嚴重肥胖症的患者，只能自費進行。而各地方縣市政府，雖積極宣導健康飲食、鼓勵運動，但連年上升的肥胖率明顯反映仍有不足。況且，肥胖症患者可能合併有關節問題、或賀爾蒙等其他更複雜的致胖問題，僅從生活型態管理似有力道不足，積極研議新減重政策乃迫在眉睫。

由於健保預算吃緊，欲再放寬或納入藥物機會，可能遙遙無期，我建議，凡是不宜採用侵入性治療的肥胖症族群者，就由縣市透過試辦計畫，針對該地區符合肥胖症條件之患者撥出特別減重藥物經費追蹤評估成效，去年十一月灣肥胖醫學會的肥胖認知調查報告發顯示，政府若投注資源，有將近七成受訪者願意積極治療肥胖；而體重越重的受訪者，支持比例越高。

肥胖症影響個人健康且縮短餘命、造成家庭和社會沈重負擔，不能漠視，無論中央或者是縣市政府，應更積極面對防治肥胖症問題，讓台灣早日擺脫「肥胖之島」。

（作者是台灣肥胖醫學會理事長）

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