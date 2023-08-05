自由廣場》富察事件須亡羊補牢

◎ 王至劭

八旗文化出版社負責人富察是來自中國的滿人，在中國失蹤，中共証實已被以「反國家分裂法」逮捕拘押偵辦。

富察已有資格取得中華民國國籍，但須在三個月內放棄中華人民共和國國籍，他回到中國辦理放棄國籍手續，卻遭中共以分裂國家的理由逮捕。

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富察被中共逮捕拘押，其實跟台灣的法律規定有直接關係，富察被迫必須親自回中國放棄中華人民共和國國籍，才導致被逮捕關押。台灣政府應考慮修改規定，讓有被中共逮捕之虞的中華人民共和國國民，免除回中國辦理放棄國籍的程序，或儘速製定難民法，以解決許多香港及大陸人士居留台灣的問題！

呼籲民進黨政府應儘快修法，期待不再發生類似富察事件，他的老婆和兩個小孩都在台灣，他突然被拘押，面對遙遙無期的刑期，妻小無比痛苦煎熬，這是對愛台灣的外來者極大傷害，也是台灣損失。

富察是八旗文化的負責人，出版許多反共、揭發中共真面目的文章，例如名作家范疇過去十年來寫了十本書，有九本是八旗文化出版。

日本參議院議員蓮舫，她爸爸是台灣人，姓謝。蓮舫原本擁有雙重國籍，為了競選日本民進黨黨魁，於二○一六年回台灣並於九月十三日放棄中華民國國籍，她以為這樣就可以了，結果日本政府說他們不承認台灣是一個國家，所以這份文件不能使用。改由蓮舫在日本宣稱放棄其它國家的國籍，再加入日本籍。

同樣的道理，我們中華民國政府並不承認中華人民共和國的政府。那又為何要這些中國配偶回去取消國籍呢？是不是可由該申請者在台灣，聲明放棄中華人民共和國國籍。放棄聲明由台灣海基會寄給中國海協會，他們自己就會去處理，「富察們」就不用冒險回中國，導致身繫囹圄、骨肉分離。

（作者是台聯政策研究員）

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