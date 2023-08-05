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自由廣場》在台招攬赴中國參訪團

2023/08/05 05:30

◎ 康駿銘

近日在網路看到中國「參訪團」的廣告，招攬對象是廿歲出頭的台灣年輕人，利用觀光、交友、「自我成長」及「企業參訪」等作為招徠。

筆者查閱該機構的背景資料，它在馬英九就職當年所成立，多年來針對台灣青年，專門舉辦各大學學生領袖、社團組織領導人等的活動，從而達成促進兩岸三地青年對「文化中國」認同的目標，這些「參訪」活動竟然還「拜會統戰部」、參加「國台辦宴會」，統戰行程，明目張膽。

形形色色的統戰機構，恐怕早已全面入侵台灣的校園與學術界。中國假藉「文化交流」吸引對中國認知不足的年輕人赴中觀光旅遊，在精心安排的行程中，殖入中國虛假的美好形象，潛移默化地使他們對揭發中國假面具的訊息產生抗藥性，並透過他們把「親身經歷」帶回台灣以影響朋友，擴大中國在台灣的影響力。

筆者不反對赴中旅遊玩樂，但對這種假交流、真統戰的活動，實在難以苟同。只要是對中國有微薄的正知正見，必然清楚經歷文化大革命十年浩劫後的中國，早就與所謂「中華文化」沒半點關係。拆寺廟、燒古籍、毀古跡、消滅語言、同化小數民族、迫害宗教等等數之不盡的摧毀與滅絕，中國哪來「文化」值得交流？「中華文化」不過是中國的統戰工具罷了！

目前台灣的法律不足以反制這種遊走在《國家安全法》邊緣的行為。筆者認為，對抗中國層出不窮的灰色戰術入侵手法，除了加強民眾心防，考慮到台灣社會普遍因過往中國國民黨寧枉勿縱的戒嚴歷史，而對「反匪諜」法律有所忌諱，法律應從資訊透明化著手，將《反滲透法》擴展到非涉及選舉的「民間交流」活動，例如對前述的舉辦機構加強監管、要求資金透明化等，透過大幅增加其成本以限制其統戰活動，讓舉辦方不敢肆無忌憚。中國對台灣惡貫滿盈，台灣社會對中反感度竟低於西方國家，可見滲透影響恐已達危險水平。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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