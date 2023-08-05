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自由廣場》防範中共生化戰

2023/08/05 05:30

◎ 莊勝榮

美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日在加州里德利市（City of Reedley）破獲一間非法生物實驗室，其中有一千隻實驗老鼠，數千瓶化學藥品及帶有新冠病毒、肝炎、瘧疾等廿種傳染源的生物材料。且有大量血液、組織、血清，這起非法實驗室疑與中國有關，引爆美國的國安危機。美國政府已展開調查，當地新聞報導，實驗室的學者來自中國，已潛逃出境。這起非法實驗室，早被發現乃不幸中之大幸，台灣政府須警惕及預防。

生化武器足以毀滅一個國家，甚至全人類。因為細菌、病毒、寄生蟲、真菌等，裝在炮彈、炸彈、火箭彈、飛彈，及媒介物（鼠、蚊）之容器，其殺死人類、生物，比核武更恐怖，有軍事專家稱「生化武器是窮人的核子彈」。雖然目前有一九○多國簽署「禁止化學武器公約」，包括中國，但中國向來窮兵黷武，又無信用，令人擔憂。

中世紀的生物戰據傳是將鼠疫病人的屍體用投石機投入卡法城，逃離的商人把鼠疫帶到義大利，造成歐洲黑死病的蔓延。三國演義的赤壁之戰，曹軍有人得了傳染病，折損戰力，不管當時軍隊是傳染瘧疾，還是斑疹傷寒，抑或急性血吸蟲病，堪認傳染病將嚴重影響官兵之生命及士氣，更影響戰爭之勝敗。

世界已是國際村，美國有事，就是世界有事，台灣也有事。台灣有事，也就是美國有事。這麼重大的美國國安問題，台灣不能置身事外。除了期待美國政府早日找到元兇外，更盼望美國各州政府要清查類似的非法工廠，以免萬一台海真的有事，重要盟友卻受制於中共。中共、北朝鮮及俄國的洲際飛彈，與窩藏在美國內部的恐怖生化武器，讓美國動彈不得。這也就是台灣要有自我防衛能力及反擊能力，以行使自衛權之重要原因。

台灣中央政府也應派員與地方政府聯合稽查相關隱藏在各地，看似不起眼的工廠，甚或在高山上，徹底防範中共的生化殲滅戰。

（作者是律師）

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