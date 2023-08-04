自由廣場》70萬涿州人及千萬書冊之悲

◎ 白兆

受颱風杜蘇芮影響，北京連日暴雨造成重災，為保北京，只能洩洪，河北涿州少部分市民收到撤離短信，但一切發生太快，還未及時通知全境市民及時撤離，相關工作單位未及做好防洪措施，北京就已洩洪，剎那間家鄉不復存在。

涿州作為中國境內圖書出版倉儲及物流重鎮，數百家出版公司的倉庫集中在這座小城，包括中圖網、時代華語等大型出版公司，中圖網四百萬冊的庫房，時代華語三百六十萬冊的庫房，全被洪水沖垮，整個園區的碼洋損失（碼洋指定價）高達十餘億元人民幣。

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時代華語的總裁強調，事先並未接到任何洩洪通知，更致命的是，這些圖書通通沒有保險，出於某些特定緣由，中國的圖書產業在保險方面的投入幾乎為零，其中一個重要原因就是圖書的碼洋價和實洋價（指實際售價）相差過大，電商平台半價出售已是常態，而近年興起的直播帶貨，直播間的一元圖書叫賣也屢見不鮮，再者圖書又極易燃易受潮，保險公司見到圖書都要敬而遠之。

中國的紙媒和出版業本是憑著文藝工作者一腔熱血苦苦掙扎，都知道大陸的圖書定價已經低到世界聞名，甚至十幾廿元就能買到硬殼精裝圖書，普通紙本書甚至十元不到的，比比皆是，目前書價已接近成本，再扣除書號、版稅、印刷、紙張、校對、裝訂、物流、營銷，一本書的毛利究竟還能剩幾分？行業清貧至此，歸根結柢還是國家和群眾的知識產權意識都過於淡薄，造成惡性循環。

如今涿州的「書海」似乎成了當下中國知識產業的縮影，眼看著千萬冊圖書泡在水裡卻無能為力，相信任何一個文藝行業的從業者都會痛心疾首，泡在水裡的豈止是那近千萬冊書籍的紙漿，當今時代的精神文化也隨之泡發了。

涿州全境目前仍在斷水斷電斷物資，數十萬居民等待救援，暴雨已造成廿人遇難，數字還在不斷攀升，另有不計其數的失蹤，北京的地位誠然重要，但不惜一切代價保北京、保雄安、保天津的同時，七十萬涿州人民安全和財產又該誰來保護？

（作者從事藝術行業，現居倫敦）

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