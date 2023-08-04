自由廣場》不是WHITE，是「壞」！

◎ 余敏長

民眾黨在英文官網推出選戰標語「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」，原意是「票投白色力量，票投正確的人」，但在美國則是用於號召「投白人、投右派」的口號，充滿排外、歧視、仇恨少數族群、女人、同志。BNN Breaking用「爭議人物」形容以爭議發言著稱的民眾黨主席柯文哲。在一片訕笑聲中，先不論票投白色力量正不正確，重點是「民眾黨配不上白色」。

民眾黨自詡為白色力量，政黨以白色為識別色，但台大婦產科名醫施景中貼文感嘆「我所認識、曾投給他的人都徹底後悔了，我也是」，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學則留言「每看到他、聽到他的言論，後悔之意就會湧出，一直在打自己臉的感覺」，醫生穿白袍，但柯文哲及其政黨以白色作識別色，對醫生來說是奇恥大辱。

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白色是和平象徵，白絲帶更是反對對婦女使用暴力運動的標誌，但以柯文哲對女性的語言暴力，及柯對女性的輕蔑與鄙視，根本不配用白色。

在西方，白色象徵純潔，是婚禮主要用色，魏晉南北朝時尚白，視為神聖、高貴的顏色。日本大和族新娘婚服為白無垢和服，在某些文化中，白色代表高貴、神聖、純潔、無垢，都跟民眾黨沾不到一點邊，若要論與民眾黨匹配的顏色，是黑色、是紅色。

先說黑色，民眾黨區域立委徵召金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱，但歐陽儀雄曾是「天道盟太陽會北部組長」。此外，二○二二年縣市議員選舉時，新北市第六選區市議員提名人林致兵及桃園市第一選區提名人陳品杰，都有酒駕前科；參選雲林縣第三選區縣議員的陳乙辰，因恐嚇危安罪被判刑；苗栗縣第一選區縣議員提名人楊喬安，違反政府採購法被判刑；嘉義市議員參選人王冠鈞，因妨害自由罪被判刑。至於柯文哲演唱會的神秘嘉賓「館長」陳之漢，退伍後加入黑幫，經營討債公司、圍標工程、特種行業維生。在竹聯堂口中，帶頭領導百餘位下屬流氓小弟，仰賴「以債養債」，支持自身與下屬小弟流氓地痞經濟生活。這些是民眾黨的黑。

再說紅，柯文哲的口口聲聲兩岸一家親，曲解別人的話以自稱是中國支持的台灣總統候選人，又以「強盜搶銀行」比喻台灣向美國爭取資源，把台灣比喻成強盜，把中國比喻成警察，更別說他打從心底崇拜毛澤東，二○二二年新北市議員參選人黃琦翔，是中國「惠台卅一項措施」的統戰樣板，甚至登上新華日報等中共官媒，立場極為親共，這些是民眾黨的紅。

柯文哲跟他的民眾黨，又黑又紅，找不到一點高貴、神聖、純潔、無垢的白色，他們不是WHITE，而是「壞」；白色，他們不配！

（作者是執業律師）

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