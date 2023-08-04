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社論》遏止共諜案 朝野責無旁貸

2023/08/04 05:30

配有「阿帕契」攻擊直升機的陸軍航特部航空六○一旅，驚爆現役及退役校級軍官涉嫌洩漏重大國防秘密給中共的國安案件。漢光演習才剛落幕，台灣又出現共諜案，而且還是位於負責首都及北部防衛，有「龍城部隊」之稱的陸軍菁英，令人痛心。國防部嚴厲譴責少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行。總統府則直斥可恥，並指涉案人員「背叛自己的袍澤，背叛自己的國家」，應受到法律最嚴厲的制裁。共諜案層出不窮，顯示滲透嚴重，已是嚴峻的國安危機。

此案受到重視，在於過往共諜案多是退役軍官遭對岸吸收，這次則為現役軍官涉案，洩漏國防秘密給中國的境外勢力單位以及所指定的中間人，並疑似在台接觸現役、退役軍人發展組織。中共侵台手法已日益進化，上月檢方偵辦另一件共諜案，則是透過營區附近的地下錢莊及當舖業者，施放小利，吸收缺錢花用的基層士官兵加入組織，以伺機刺探、蒐集軍事等情報。這反映兩問題，一是這裡面的金流是否來自境外或特定對象，另方面也說明中共的滲透已是全面性，就連較少接觸機密情報的軍隊基層，也在鎖定之列。之前有軍官遭利誘簽下「投降承諾書」，允諾兩岸開戰會「盡自己能力為祖國效力」。這令人懷疑，中共不光情蒐，還擴及對國軍人員的潛伏與佈建，這已是戰爭準備行為。

因應中共近年加大力度對台攻勢，蔡政府則加強修訂法規，防堵潛藏的國安漏洞。不過，對於共諜案屢屢發生「情重法輕」的現象，反而形成另類的破口。同樣在上月，前立委羅志明、前海軍少將被控在台發展共諜組織，一審認定羅無罪，而該名退將則是發展共諜組織「未遂」，僅輕刑五月且得易科罰金。學者指出，歐美民主國家的間諜案刑度平均是十九年，台灣平均只有十八個月，我們的刑度明顯偏低。偵辦國安案件原就困難，在這維護國家安全的最後一道防線，卻因法官未能給予被告合理的刑度，造成高度爭議的無罪或輕判案件一多，這對積極投入偵辦的檢警調人員，是嚴重打擊士氣，後續效應恐讓這類共諜活動有恃無恐。法界建議應專設國安法庭，讓受過專業訓練的法官與檢察官，處理國安案件。學者亦主張恢復軍事法院、改良審判制度，並推動代理人法等，以強化嚇阻。強化民主防衛機制，執政黨責無旁貸，這些都是可以接續評估採行的法制作為。

另方面，台海情勢升高，部分在野人士歸咎蔡政府，親中遠美，把台灣與美國等理念相近國家的合作，也視為挑釁對岸的主因。朝野對中態度出現鴻溝，反而給予中共操弄空間，台灣內部也受影響。軍隊是整體社會的縮影，敵我意識模糊，共諜案也難以遏止。尤其，受到中共認知戰影響，把台海爭端簡化為和平與戰爭的選擇問題。國內若干政治人物亦循此邏輯，在捍衛民主體制上，有所妥協與退讓。在這次總統大選，有在野黨總統參選人原想走出所屬政黨的反動窠臼，但難敵民調低迷的壓力，投向被多數台灣人民拒絕的「九二共識」路線，天真以為附和一個中國框架，就能換得和平。另有在野黨總統參選人主張重啟兩岸服貿協議，有如開門揖盜。還有人聲稱若當選總統即推兩岸和談、簽署宣言。相關主張的共同點，就是偏離國安與主權的堅持立場，而試圖加強與中國連結的政治路線，中共並趁此擴大統戰工作，讓敵我界線更加模糊。

台海不靖，根源在中共的威權擴張，東海、台海、南海等區域國家，同受脅迫。少數國家如柬埔寨，附隨中國，替北京建立海外軍事基地，助紂為虐。更多是像菲律賓、南韓、日本等國家，建立與美國等民主盟邦緊密的安全關係，團結鞏固西太平洋的民主防線。總統大選攸關國家未來方向，部分總統參選人若總想向北京擠眉弄眼，砲口對內，反控執政黨製造兩岸不安，不僅自我分化，亦對支持者帶來負面示範。過去馬政府執政時，退將絡繹不絕赴中，還高喊「國軍共軍都是中國軍」，即因當時政府媚中、門戶洞開。共諜案不止，國安亮警訊，在野政治人物同樣責無旁貸。放眼全球，美日等國的主要政黨，對於因應中共帶來的嚴峻挑戰，均高度共識。國家安全乃民主基石，與其汲汲經營與北京關係，朝野應在強化國安作為取得更多共識。合力遏止共諜案，則屬迫切議題。

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