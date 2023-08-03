自由廣場》無良政客速成班

◎ 魯伯非

看到柯文哲一個執政滿意度經常墊底的市長居然可以前進總統府，忽然想起有門生意一定潛力無窮，就是「無良政客速成班」

這個補習班的教材不是柯文哲出書用來騙選票的「柯Ｐ管理學」，或這個執政滿意度墊底市長所開的國政訓練班；而是如何讓一個無能政客做得越爛而民調越高，且能成為總統候選人的「柯Ｐ厚黑學」！

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課程大綱及案例研究如下：

一、造神：大學聯考前後考了三次，但要敢於自誇無從查證的智商一五七！

二、裝病：經常失言，一律推給亞斯伯格症。

三、每天至少說三次SOP：捏造專業假象，但從北流案就知他唯一的SOP就是沒有SOP，想盡辦法鑽法律漏洞。

四、每月至少說四次e化：結果做出來卻是像口罩販賣機的廢物！

五、雙標：批評柯的網民叫一四五○、綠蛆；他養在北市府的民眾黨側翼叫義勇軍！

六、鯊魚理論：罵我仇女，我去看芭比，批我北流，我就扯前瞻，自己的弊案缺失被熱議，就製造話題轉移焦點！

七、拍各種畫唬爛影片：由中央廚房提供柯粉帶風向、出征政敵、認知作戰的內容！

八、跟著聲量走，苗頭不對立刻切：七一六公平正義遊行做了完美示範。

九、把公職選舉當做在選網紅網美：當行政院鄭文燦等人協調完成台積電先進封裝設廠事宜，確定台灣AI晶片世界領先地位時，柯文哲正忙著為演唱會排舞練唱而失眠，走音唱「來個蹦蹦」，柯粉也搞不懂兩者差別在哪！

十、說謊不會臉紅：案例太多：扭曲葛來儀發言，說他是唯一可以和美中溝通的、說跟蔡衍明不熟結果都是走後門密會，連林志玲懷孕都要說謊！要學柯文哲每天練習，說久就不會臉紅。如被抓包，請回到課程六！

十一、工程延宕SOP：公共工程拖太久，就偷偷發函中央，再推給中央沒回函拖延。大巨蛋拖了八年，北流爭議款都用這招！

十二、出事了，就上扯國家機器、下推小編：韓導都比他有品，只說國家機器，可沒推給小編。

怎麼樣？想成為政客的無賴們是不是蠢蠢欲動很想報名？趕快響應柯文哲「躺平族起來吧」的號召，一起加入無良政客速成班！

（作者是自由作家）

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