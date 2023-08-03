自由廣場》從東京玫瑰看陸航共諜案

◎ 宋啓成

驚聞負有保衛首都與北台灣安全重任的陸航六○一旅，爆發現役及退役校官涉嫌洩露國防秘密予共諜案，曾為職業軍人的筆者震驚之餘，不禁想起「東京玫瑰」的往事。

二戰期間，日本東京廣播電台（日本放送協會海外局）為打擊美軍士氣，煽動厭戰氣氛，開闢一個「Zero Hour」的廣播節目，由音色甜美、熟諳英語的女性們主持。諸如「你們不覺得放著家人煎好的漢堡不吃，跑到熱帶偏遠小島浪費人生很愚蠢嗎？」、「你們不想扔掉槍枝回國嗎？」這類話語伴隨美聲而廣播出去，引來眾多美國大兵收聽，還為播音員們取了「東京玫瑰」的綽號。

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東京玫瑰鋪天蓋地且「收聽率高」，但效果如何？從美軍連戰連勝的結果來看，美國大兵只是把廣播當成享受甜美性感女聲的機會而已，對必勝的信念可說毫無動搖。

但廿多年之後，越戰景況透過電視畫面深入美國家庭時，反戰就成為輿論主軸。家有親人在越南陣亡的，為免遭到「活該、劊子手」的咒罵，甚至更改電話以避禍。相較二戰期間，陣亡官兵家屬在家門前掛上一顆金星，以彰顯家人為國捐軀的光榮感，不同時空的兩場戰爭，差別竟如此之大。顯然，「必勝」信念的有無，是牽動兩種結果的重要關鍵。

近年，共軍威脅台海安全，引起全球愛好民主和平國家的關注，且頻以實際行動支持；連遠在歐洲及太平洋彼岸的德國、加拿大，也繼美、日、英、法、澳等國的腳步，派遣軍艦加入維護台海安全的行列；歐盟等國際組織也頻頻發聲呼籲和平。

相較於七十餘年前的「不知道能不能看到明天的太陽」，當前的台海安全可謂是一九四九年兩岸分治以來，最受舉世關愛的時刻。

外在環境既是如此，身負「執干戈以衛社稷」的國軍官兵理當更有自信達成保家衛國任務。然近年不斷爆發的共諜、軍紀、後勤等案，證明其結果正朝相反方向發展，情勢嚴峻，期盼相關單位儘快有效反制，以振信心。

（作者是前國防大學戰爭學院上校教官、大學兼任助理教授）

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