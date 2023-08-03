自由廣場》為下架而下架的結果在此

◎ 林志翰

去年底九合一大選投票前夕，國民黨新竹市議會副議長余邦彥呼籲選民將票投給能下架民進黨的民眾黨市長候選人高虹安。國民黨主席朱立倫則「放任」余邦彥此一棄保言論，漠視國民黨自家候選人林耕仁，聲稱新竹市弊案連連，藍白共同目標就是要「下架民進黨」，於是，涉嫌詐領助理費的高虹安就在「下架民進黨」的口號中選上新竹市長！

但新竹市有變得比較好嗎？可以不問是非、為了下架而下架嗎？高虹安贏得選舉，但新竹市政在她主政下落後卻是不爭事實！

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今年七月中、上旬，相關最新民調指出，新竹市民對高虹安的整體施政感到滿意（包含非常滿意及滿意）的民眾有四十四．六二％，但對她不滿意或非常不滿意的民眾竟然高達五十五．三八％；至於她頻挖新竹市立棒球場大秘寶的動作，也有五十五％的民眾不滿意。

曾經譏諷林智堅「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」的高虹安，更在與林智堅的施政表現對比民調中，只拿到卅．五七％滿意度，慘輸林智堅的五七．○八％滿意度。

去年底九合一大選，藍營政媒無所不用其極地醜化林智堅，汙衊他的執政成果，煽情的「下架民進黨」口號奏效了，但新竹市立棒球場或關埔國小的「弊案」，迄今可有挖到任何貪贓枉法？反觀新竹市多所國小、國中與高中，在提高餐費之下，遲至八月初、不到一個月就要開學的前夕，竟然傳出營養午餐標案都流標，孩子們開學恐將面臨吃不到營養午餐的困境。「下架民進黨」的口號喊得非常爽，受苦的卻是新竹市的學生與全體市民。此時再回頭看去年被批判到體無完膚的林智堅市府，五七．○八％的滿意度已說明了人民的真實心聲。

賴清德副總統指出，在野黨狂喊「下架民進黨」，但應思考將由哪個執政團隊上台？前高雄市長韓國瑜猛批「民進黨貪汙腐敗、謀財害命」，逞口舌之能，卻提不出任何事證，難道人民打算接受國民黨黑金地方勢力復辟，或民眾黨柯文哲為首的傲慢歧視團隊上台執政嗎？人民如果對民進黨執政團隊有嚴格要求，也應該公平以相同標準檢視在野黨有沒有更佳條件。高虹安執政下的新竹市已經說明了「下架民進黨」的盲點。

國際外交不容出錯，更無法後悔「換黨做做看」而發生的錯誤後果。「下架民進黨」如果換來「上架共產黨」，讓傾中勢力在台灣坐大，台灣現有國際地位必毀於一旦，更沒有後悔藥可以吃。

（作者是國中教師）

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