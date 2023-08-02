自由廣場》政府應協助成立「國際安保公司」

◎ 王思棠

國軍的募兵制度，執行的缺額，一直有相當的數量，尤其在主戰部隊部分，明年義務役延長上路後，義務役與募兵志願役的薪資差距縮小，屆時募兵志願役缺額可能擴大。

輿論普遍認為，當兵是苦差事，訓練辛苦，假期也管制，晚上都還要在營執勤，所以年輕人不願意當兵吃苦。若論其內在主因，則是當兵沒「前途」、沒「錢途」，君不見，多少中低階軍官或士官，退伍後轉職當大樓保全、計程車司機，數年所學的專業技能，盡皆報廢。

請繼續往下閱讀...

據報導，傭兵集團瓦格納的士兵月薪廿四萬盧布，約台幣八萬六千元，合約期限半年，公開的資訊報導，黑水公司內的普通傭兵，平均月薪達八千美金，至於高階傭兵的報酬，外界無從得知了。據傳，某些商船在行經索馬利亞海域，會僱用三至五名安保持槍護衛，每人一天約五百美金以上。

政府若能協助成立國際安保公司，就能讓退伍官兵把自己在部隊所學，繼續在職場發揮，且有一份不低的薪資收入，讓年輕人的當兵所學也能發家致富，而非只能做一些專業程度不高的工作勉強餬口，也讓軍人更積極的學習專業，更有榮譽感，社會普遍的尊重亦更加提升。

又或，數量龐大的中國鐵殼漁船在台海、南海公海非法捕撈，甚或走私人口，我國海巡執法力有未逮之時，若我們已有國際安保公司，甚至可以此協助執法，扮演「賞金獵人」的角色，使中國鐵殼漁船無機可趁，拜登政府在二○二二年曾簽署備忘錄，內容亦曾言及，將與台灣、越南、私人在非法捕撈與人口販賣議題上攜手合作。

政府之力有時難面面俱到，以柬埔寨、緬甸的非法人口買賣為例，由政府直接營救我國失陷人口，恐多掣肘，以安保公司訓練有素的人員，以武力營救，面對烏合之眾的黑幫較有勝算，諸如此類政府不方便出面的民事糾紛，甚或牽涉到國際黑幫的危害，我們也才有反制的手段與作為。

（作者是台灣團結聯盟活動部主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法