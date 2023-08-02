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自由廣場》他一貫的邪惡話術

2023/08/02 05:30

◎ 田年豐

柯文哲的國際文宣特意寫vote white vote right，和他在演唱會時，刻意講要讓人聽到會以為舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的…。

其實就是他一貫預先編織的話術技巧。他嘴巴上這樣的例子太多了，故意營造的含糊與影射，就是柯語錄一向的邪惡本質。這也是為什麼他很令人不齒的原因，實在是不願意跟他浪費生命啦。在四位總統的可能參選人中，柯文哲是最最令人聞其聲而厭之，見其影而惡之的一位。一個讓人談都不想談的政客，為什麼會出現在我們的生活裡呢？難道，我們的社會真的生病了嗎？

記得馬英九當年參選總統時，高喊不統、不獨、不武，結果高票當選後，馬上硬抝強解不統，就是不排除統…的意思。如此厚顏無恥傲慢驕橫的顛覆大眾的共同認知與常識，難怪他會從天之驕子，變成九．二趴的過街老鼠。這就是歧視眾人智慧的下場。柯文哲的父母師長應該或曾教導過他吧。

也有一種可能，就是柯文哲私淑殺人狂魔毛澤東，搞得自己也心魔孳生，已經是神仙也難救的無命客了。所以才會除了仇女厭女的思緒和語言，不斷表露在臉上嘴上，連請恩師吃一頓飯，也要被他在演講時譏諷成拉出來也只是一坨大便！一坨跟他前晚自己吃的泡麵沒什麼兩樣的大便！請問這句話出自一位醫療專業人士口中，符不符合學識與常識？還是花了三千元請人吃一頓飯，就要公開消遣別人一頓？連恩師也要被他嘲諷，這種公開演講，居然還有掌聲，真是不得體。

柯文哲如此人品與見識，不用等他僥倖當上總統，光是讓他成為公眾人物，就已經夠負面，夠讓我們讓國際社會當成笑柄了。

（作者是前嘉義之音台長）

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