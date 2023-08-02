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自由廣場》（林保華專欄）坐立難安，共軍面臨大清洗

2023/08/02 05:30

秦剛事件捅破中共廿大後「團結」的神話。習家軍一統天下後，內部又要為誰才是習近平最信任的人而彼此鬥爭。習近平作為一個獨裁者「槍桿子下出政權」，軍隊是他最倚重的對象，然而也是最不信任的力量，如何控制軍隊成為他最重要的課題。他上台後清洗了一百多位將軍，把他們送入秦城監獄，都可組成一個將軍連隊了，但事情還沒完，新的清洗又在進行。

吳國華的訃告日前在網路流傳，稱「火箭軍原中將副司令員吳國華同志，因病於七月四日在北京逝世，享年六十六歲」，又指遺體告別儀式將於七月卅日在八寶山殯儀館舉行。這份訃告的日期是七月廿五日，是在吳國華死後廿一天才發出。但有傳言稱吳國華是「自殺」或「被自殺」，且與火箭軍司令李玉超六月廿七日上午從辦公室被帶走調查有關。訃告出來前兩天的廿三日，吳的老部下、曾任解放軍外國語學院院長的張小陽少將等去吳家弔唁，當時門前車馬稀，只有吳妻、吳女與張小陽的三個花圈，張寫下感言，透露，「七月四日晚九點，他在自己家中三樓廁所『因病醫治無效死亡』」。有在廁所裡因病醫治無效死亡這樣荒唐的事嗎？

今年三月以來，火箭軍司令李玉超、政委徐忠波，以及李的前任和現任副手張振中、劉光斌，已經被「一鍋端」，還有若干軍、師級幹部落馬；加上吳國華不明原因死亡。而李玉超兒子在美國留學。火箭軍出事傳說是和間諜案有關：一說與飛往美國的氣球有關，拜登總統說習近平不知道氣球在什麼地方。氣球是火箭部隊管轄，只有高層知道，拜登怎麼知道習近平沒有掌握情況？另一說法是，二○二二年十月，美國空軍智庫「中國航空航天研究所」公佈了一份中國火箭軍組織結構的報告，詳細說明了火箭軍在中國各地的基地分佈，以及內部人事結構，也懷疑是中國軍方的高層洩密。

共軍前一任國防部長魏鳳和也是前火箭部隊司令，此案會牽涉到他嗎？現任國防部長李尚福二○一七年八月接替張又俠，出任中央軍委裝備發展部部長。然而澎湃新聞報導，中央軍委裝備發展部突然發出公告，聲稱決定展開違紀清查行動，呼籲大眾提供「二○一七年十月」以來軍備招標活動涉嫌違規違紀的線索，這個日期正是李尚福到任後兩個月，莫非也是指向他？

而中共中央辦公廳原副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍，於今年四月廿六日在北京逝世，享年六十七歲，可謂英年早逝。可是中國官媒新華社遲至七月廿五日才發表消息。雖然說又是「因病醫治無效」，可能仍是被自殺或自殺，否則沒有理由三個月後才發表消息。

習近平為自己的安全坐立難安，軍中將領也為自己的命運坐立難安。就在這個氛圍中忐忑不安的度過八一建軍九十六週年。

（作者是資深時事評論員）

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