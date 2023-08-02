社論》國民黨的裂解者

五一七，朱立倫宣佈徵召侯友宜，郭台銘發文稱：我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選。七二三，國民黨全代會確認提名侯友宜，郭台銘收回承諾：真實的民意永遠大於黨意。兩個月來，郭台銘儼然扮演國民黨的裂解者。他把商戰帶入國民黨，派系、小雞一一化為籌碼。彰化縣議長謝典林退黨挺郭，國民黨卻表示理解其取捨間的兩難，不知道會不會引發骨牌效應。

五一七之後，侯友宜雖然民調走低，郭台銘四處串聯，民調仍比侯還低。如此這般，所謂的換侯，尤其是以郭換侯，更缺乏說服力。這一點，郭營應該心裡有數。那麼，接下來的問題就是，郭營依舊樂此不疲，項莊舞劍、意在哪位？除了獨立參選，較有可能的，應該是韓國瑜或柯文哲。但二○二四，韓連牛棚都還沒進去，加減乘除就剩下柯了。如果郭柯合流，以郭的民調也低於柯，想要讓大哥先做四年，實屬強人所難。不過，如此一來，侯友宜更難達陣，國民黨的立委席次也將縮水。

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郭台銘，雖千萬人吾往矣，戴國旗帽，穿迷彩裝，似乎是衝著侯友宜而來的。郭台銘暗批金溥聰：台灣已經進入到民主社會三十幾年了，怎麼會有人有想要當Kingmaker這麼落伍的思想。平心而論，金氏問法並不落伍，他只是問郭，想要當劉備？還是諸葛亮？要說落伍，郭本人反倒鐵證如山：民主不能當飯吃、不要議會監督，這才是King的威風。四年前後，「年輕氣盛，一時衝動」，郭的脾氣未改。怪就要怪，吳敦義，朱立倫，師心自用，讓郭把國民黨當作自己的客廳，來去自如。

比起柯文哲，郭台銘像是老派政客。前者，早就擺明了要選總統，想要獲得權力來實踐他的主張。後者，關子呼之欲出，卻不說清楚講明白，而天下都猜測他志在大位，只是動機、目的何在，令人納悶。郭所謂的民意大於黨意，從各種民調都顯示侯高郭低，似乎可以初步推論出，郭的民意低於侯的黨意。國民黨也有民意基礎，侯雖然是老三，郭總是老四，黨意民意都不如人。或許，有些派系、小雞，對郭趨之若鶩，固然有侯低迷考量，更大的想望可能是資助吧。

接下來，就是朱立倫的問題了。設計出製造內亂的初選制度，可以說也是國民黨的裂解者。派系、小雞跟郭、柯眉來眼去，乃至琵琶別抱，黨中央卻色厲內荏，黨紀僅供參考。反倒是金溥聰在扮黑臉力挽狂瀾，勸阻同志們各投明主，掏空侯友宜，也掏空國民黨。金氏，似乎較具遠見，國民黨的存亡，攸關至重。因為，國民黨的招牌毀了，貴族藍皮之不存毛將焉附？附和大聯盟者，政治生命本就不靠那塊招牌，沒在怕的。

大選還沒到最後關頭，侯郭柯的合縱連橫或廝殺棄保，仍有變數。可以確認的是，一個郭台銘就把國民黨搞得離心離德、士氣低落，假使輸掉二○二四大選，該黨的裂解將史無前例。依目前趨勢，地方的派系，各人顧性命。國民黨在野長期化，將使那些實力派另覓結盟對象。這次，他們不奉黨中央號令，不避諱支持黨外明星，堪稱國民黨一大警訊。一旦黨中央空洞化，貴族藍原有的獨佔兩岸代理權、意識形態領導權，都會無以為繼，馬英九們的政治行情看跌。

侯友宜，鄙視黑金藍，靠攏貴族藍，結果黑金藍倒向郭、柯，貴族藍幾乎束手無策。但，貴族藍對基本盤仍有號召力，郭、柯有再大的能耐，恐怕也類似當年處於高峰的宋楚瑜，挖不走連戰的近衛師團。跟四年前不同，郭吃了秤砣鐵了心，係因有柯作為槓桿，不理黨中央、侯總部的團結情緒勒索。形勢發展下去，如果郭、柯攬作伙，期待借助棄保效應撐竿跳，那場豪賭郭、柯是否贏家不知道，國民黨、貴族藍、侯友宜之為輸家，機率不小 。

下架民進黨，執政大聯盟，而非唯一支持侯友宜，國民黨理不直氣不壯，徒令派系、小雞個個拿翹，立即獲益的是柯文哲、民眾黨，平白獲得壯大機會。但若這個盤算陰錯陽差，令賴清德得了便宜，選後的國民黨，大災難才要開始。而那種局面，仍是柯文哲與民眾黨的機會。話說回來，人的可變性很大。朱立倫化簡為繁，郭台銘越玩越起勁，五一七，七二三，國民黨、侯友宜的優勢一次次消磨。藍色焦慮之外，賴站穩腳步、敗部復活；柯草船借箭、別開生面。也許二○二四，政黨板塊將有變化。甚而，政黨重組也不無可能。

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