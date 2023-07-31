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社論》秦剛們與呂美玲們

2023/07/31 05:30

中國新世代外交戰狼、有史以來最年輕的外交部長秦剛一個月前突然消失，日前則又突然遭到免職，就像所有消失或曾經消失的中國名人們，被國家機器的黑洞吞噬，外界完全不知真相。對於這樣的中國，國民黨基隆市議員呂美玲竟然宣稱︰「中共不想打，是你討打」，「如果中華民國不保護基隆，那就請中華人民共和國來照顧基隆人。」思維何其畸形、錯亂。

世所皆知，中共統治下的中國，是典型的獨裁專制國家，尤其習近平主政後，受個人獨裁性格與權位思維，以及進步的監控技術影響，更發展出數位的獨裁體制，比歐威爾《1984》的老大哥有過之而無不及，整個中國漸趨北朝鮮化。民族偉大復興的中國夢，並不是古老帝國的文明化，而是邪惡帝國的借屍還魂，對現代民主、文明是一種詛咒與劫難。德國哲學家黑格爾曾說︰「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是沒有從歷史中吸取任何教訓。」歷史上，邪惡帝國只會被人民起義推翻，或者對外侵略失敗覆亡，不可能自我馴化，但是人類卻從未由歷史得到教訓，一再對邪惡帝國的良性轉化充滿期待。

對於共產中國，正是這樣的期待與認知，從而在季辛吉、尼克森的操弄下，美國打開中國鐵幕，企圖「聯中制俄」，使當時一窮二白的中國得到美蘇對抗的地緣政治紅利。更甚者，在鄧小平推動資本主義為手段、黨國資本為實的改革開放時，西方世界更對中國經由經濟發展帶動民主改革，充滿浪漫想像。這兩個關鍵性的錯誤，帶來今日民主世界的致命威脅。聯中制俄，雖然加劇共產集團分裂，甚至蘇聯在解體後，共產獨裁遺毒依然殘存，並於普廷主政後，再度作起打造大俄羅斯的歷史大夢，且與習近平進行無上限的邪惡同盟，成為今日世界的亂源。而寄望中國和平改變的期待，在一九八九年六四大屠殺後，本應徹底覺醒，卻又受到鄧小平南巡，堅持「改革開放」路線的迷惑，誤認中共將會洗清雙手的鮮血，改過向善，因此包括台灣等國家不但強化對中國投資，美國更助其加入WTO，使其納入現行以規則為基礎的國際經貿秩序，讓中國成為世界工廠，國力急劇膨脹。但此舉並未帶來民主改革，反而強化中共統治的正當性，全力打造出一部專制獨裁的戰爭機器。

在共產中國，民主、自由、人權從未存在過，這不但對一般民眾，縱使是黨內高幹、高官與改革開放後暴富的企業家、演藝人員、文化人、維權人士…等等，皆可能受到整肅關押。中共經常編造一些似是而非、冠冕堂皇的名詞，例如「社會主義民主與法治」、「全過程人民民主」，並反控西方民主是無序的、是資產階級剝削無產階級的工具，而人權則是西方國家干預中國內政的藉口。然而中共所謂的社會主義民主與法治卻缺乏程序正義、透明化與正當性，只是一種政治鬥爭的手段，而且把黨規當成國法。毛澤東發動鬥爭打倒政敵，堂堂國家主席劉少奇被以群眾運動鬥倒，最後病死牢獄中，未經公開的審判；改革開放之後，關押是專政手段的作法並未改變，甚至變本加厲。秦剛身為大國的外交部長，為何被消失？外界傳言紛紛，卻不得而知。而一旦被免職，一切官方資料立即被刪除，彷彿不曾存在過。另外，聞名的案例則是阿里巴巴創辦人馬雲因為批評中國銀行是當鋪，沒有系統，何來系統化危機？得罪當局，亦曾被迫消失，螞蟻金服上市案喊卡，直到被罰巨款，完全臣服於國家機器，才再度現身。此外，紅二代的地產大亨任志強在二○一六年批評習近平的「官媒姓黨」政策，質疑「政府啥時候改黨政府了？花的是黨費嗎？」他認為中國的新聞媒體應該為人民服務，而不是為黨服務。在疫情期間更稱習近平是一位渴望權力的「小丑」，下場是失蹤多時後被判重刑。凡此情事，不勝枚舉。

中國名人消失記，是共產中國獨裁本質的展現，中共統治一日不變，中國只會是一個邪惡帝國，不可能成為民主國家。然而，吾人卻看到藍營民代大放厥詞，所謂「討打說」、「請中華人民共和國來照顧基隆人」，不但罔顧事實，更是認賊作父的認同錯亂，已經受到輿論撻伐，甚至國民黨亦加以譴責，不敢護短，而呂美玲亦主動退出國民黨。但吾人必須認清，此種思維絕非個案，實際上反映統派的深層意識，亦即明明中國是侵略者、挑釁者，此等人卻受到中共認知戰的誤導，反而指責台灣在挑釁，是麻煩製造者，不是中共要打，而是台灣討打。將盜匪當成警察的錯謬，在中共意圖侵略時，將會抵銷台灣自我防衛，以及自由世界力挺台灣的力道。這種存在於社會角落的暗黑思維，其實才是台灣生存發展的最大隱憂。

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